¡Jeff Hardy vuelve a la WWE! ¿Cuándo y dónde podrá buscar un nuevo título en la empresa?

¡El hijo pródigo está de vuelta! La alianza de la WWE con distintas empresas de lucha libre a lo largo del mundo, entre ellas TNA, traerá de vuelta a Jeff Hardy este martes 7 de octubre. Además, estará acompañado de su hermano para buscar un nuevo título. ¿Quieres conocer más al respecto?

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Tal y como se ha anunciado, Jeff Hardy y los Hardy Boy’s volverán a la empresa que los hizo grandes a través de NXT, la tercer marca más importante de la WWE. Los aficionados ya se encuentran emocionados por lo que Jeff y Matt podrán hacer en el ring, por lo que es preciso conocer más información sobre este combate.

¿Jeff Hardy vuelve a la WWE en busca de un título?

Así es. De hecho, fue hace unos días cuando la empresa de Wrestling más importante del mundo confirmó el regreso de Jeff Hardy y su hermano Matt a la compañía, y esto se llevará a cabo nada más y nada menos que este martes 7 de octubre; es decir, en las próximas horas.

Te puede interesar: ¿Cuál es la brutal fortuna de Carlos Alcaraz tras ganar 8 títulos en el año?

Te puede interesar: ¿Quién es Vinicio Castilla, beisbolista que conectó más de 300 jonrones en la MLB?

Se trata, entonces, de un show especial que contará con la participación de ambas estrellas en un evento llamado NXT vs TNA: Showdown, mismo en donde los Hardy Boy’s harán acto de presencia con la posibilidad clara de ganar un campeonato, pues se medirán en un combate por los títulos tanto de la NXT como de TNA.

¿Cuándo y a qué hora ver el regreso de Jeff Hardy a la WWE?

Tal y como se mencionó, Jeff y Matt Hardy volverán a la WWE en el evento que reúne a lo mejor de lo mejor de NXT y TNA, show que se llevará a cabo en el Capitol Wrestling Center de Orlando, Florida. La función comenzará a las 18:00 horas, tiempo centro de México, y se podrá seguir mediante las redes oficiales de la empresa.

This segment between Matt Hardy, Jeff Hardy, and Bray Wyatt on the Raw after Wrestlemania 34 was freaking hilarious 😂 pic.twitter.com/0lGnmZBePr — WestleVotes (@WesteVotes) October 6, 2025

¿Cuáles fueron las mejores rivalidades de Jeff Hardy en la WWE?

Si bien fueron muchos los rivales que Jeff Hardy tuvo en su mejor etapa en la WWE, más precisamente en SmackDown, vale decir que aquella que más se recuerda es contra CM Punk, superestrella que hoy es uno de los rostros más importantes que la empresa tiene junto a Rollins, Reigns y Rhodes.