deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Esta es la espectacular fortuna de Carlos Alcaraz tras conquistar 8 títulos en el año

Carlos Alcaraz se convirtió en uno de los mejores tenistas del mundo y prueba de ello son los 8 títulos que ganó en 2025. ¿Cuánto dinero obtuvo por ello?

fortuna-carlos-alcaraz-8-titulos-2025.jpg
Instagram: Carlos Alcaraz / Pexels
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Se trata, sin duda, de uno de los atletas que el deporte tiene a nivel mundial. El tenista español Carlos Alcaraz se ha vuelto uno de los más importantes que el 2025 ha tenido en función de la cantidad de títulos que ha conquistado en estos meses, motivo por el cual luce interesante que conozcas a cuánto asciende su fortuna.

México me parece un país maravilloso: Carlos Alcaraz

El tenis es un deporte que ha traído consigo mucha suerte económica para quienes obtienen campeonatos de forma recurrente, un hecho que ha logrado Carlos Alcaraz al sumar un total de 8 títulos en los últimos diez meses. Tal cantidad hace que el tenista español sume una fortuna por demás espectacular.

¿Cuál es la fortuna del tenista español Carlos Alcaraz?

Con apenas 22 años de edad, el 2025 podría considerarse el mejor año -hasta ahora- para un Carlos Alcaraz que, en estos meses, ha conquistado 8 títulos, entre los que destacan el US Open y el Roland Garros, lo cual ha hecho que su fortuna se eleve a poco más de 50 millones de dólares.

Te puede interesar: ¿Jey Uso será el rival de John Cena en su lucha de retiro dentro de la WWE?

Te puede interesar: ¿Quién es Vinicio Castilla, beisbolista mexicano que conectó 320 jonrones en Grandes Ligas?

Y es que, de acuerdo con el portal El Heraldo Deportes, las ganancias de Carlos Alcaraz han alcanzado los 54.9 millones de dólares gracias a los 17.048.017 millones de dólares que ha sumado en este 2025 a raíz de los premios obtenidos en dichos meses, lo cual hace que sea un tenista por demás exitoso en cuanto a dinero se refiere.

¿Qué torneos ha ganado Carlos Alcaraz en 2025?

El hecho de haber sido el jugador con la mayor cantidad de ingresos ATP 500 en el año le dio un bono de 1 millón de dólares, mismo que se unió a la fortuna que ya ostenta. En ese sentido, debes saber que los trofeos que ha conquistado hasta ahora son los siguientes: Rotterdam, Roma, Montecarlo, Roland Garros, Cincinnati, Queen’s, Tokio y US Open.

De estos, vale decir que el que más le entregó en cuanto a dinero se refiere fue el US Open con un total de 5 millones de dólares , mientras que el que menos fortuna le dio fue el Tokio con 416, 365 dólares. Es así como Carlos Alcaraz se prepara para un 2026 que, posiblemente, sea más exitoso que este.

Tenis
Carlos Alcaraz
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×