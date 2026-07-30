Actualización: ¿Cuál es el costo de la Nintendo Switch 2 tras el aumento de precio?

Las consolas de videojuegos atraviesan por una de las peores etapas en su historia reciente no en cuanto a la venta de títulos, sino más bien en temas económicos debido al incremento de algunos productos necesarios para su realización, destacando lo que ocurre con la PlayStation 5 y, más precisamente, la Nintendo Switch 2.

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Lanzada al mercado el año pasado, la realidad es que la Nintendo Switch 2 se ha convertido en una de las consolas favoritas por chicos y grandes por igual; sin embargo, hace unos días se confirmó que su costo sufrirá un aumento, por lo que aquí conocerás el precio de esta consola para distintas partes del mundo.

¿A qué se debe el aumento en el costo de la Nintendo Switch 2?

Una de las principales razones del aumento de precio en las consolas de videojuegos derivan de las fluctuaciones de stock, esto aunado al incremento en los costos de producción debido al incremento en los precios de los materiales necesarios para su realización.

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El hardware, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, aumentará su precio en lugar de reducirlo, por lo que la Nintendo Switch 2 ya ha confirmado un incremento en su precio a partir de las próximas semanas, motivo por el cual aún tienes unos días para adquirirla a su precio original.

¿Cuánto valdrá la Nintendo Switch 2 y a partir de qué día será el aumento?

Hay que tener en cuenta que esta medida aplicará principalmente en las regiones occidentales a partir del próximo 1 de septiembre del 2026. Bajo este punto, uno de los países más afectados por lo anterior será Estados Unidos, lugar en donde la Nintendo Switch 2 pasará de 449.99 a 499.99 dólares.

Este país, sin embargo, no es el único que aumentará su precio, pues en Canadá pasará de valer 629.99 a 679.99 dólares. En España y el resto de Europa la tarifa aumentará 20 dólares al costar 499.99; finalmente, en Japón la Nintendo Switch 2 pasará de 49.980 a 59.980 yenes.