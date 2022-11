Estrella de Brasil se pierde el Mundial de Qatar 2022 por lesión

Faltan dos semanas para que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2022 y las lesiones de grandes jugadores siguen a la orden del día. Ahora, una estrella de la Selección de Brasil se convirtió en una de las víctimas que se perderá el torneo.

El entrenador Unai Emery confirmó en conferencia de prensa, al terminar el partido contra el United, la lesión del brasileño Philippe Coutinho.

“Coutinho está lesionado en el cuádriceps. No sé cuánto tiempo estará de baja, pero no pudo jugar y no va a jugar hasta después del parón. Es una lesión muscular”

El volante brasileño Philippe Coutinho se habría lesionado en un entrenamiento del Aston Villa, tiene una lesión en el cuádriceps de su pierna derecha y será baja por varias semanas. Por su lesión, no fue convocado en la reciente victoria del Aston Villa ante el Manchester United.

Se estima que su periodo de recuperación sería de seis semanas aproximadamente, dejándolo fuera de cualquier posibilidad de estar en el Mundial de Qatar 2022.

Coutinho no ha podido establecer recuperar el nivel que mostró en el conjunto de Liverpool. Su participación en la Selección de Brasil para el Mundial estaba en duda, pues no ha jugado con regularidad en su club. Esta temporada con el Aston Villa, ha disputado 591 minutos y no ha podido anotar ni asistir en ningún gol.

Jugadores lesionados para el Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 tendrá la ausencia de grandes jugadores a causa de las lesiones.

Alguno de los jugadores que se perderán el mundial son: N´Golo Kanté y Paul Pogba con Francia, Diego Jota con Portugal, Timo Werner con Alemania, Maxime Crépeau con Canadá, Ben Chilweel con Inglatera, Sam Vines con Estados Unidos y Coutinho con Brasil.

