El crack que prefirió llegar a la Liga BBVA MX que quedarse en un país campeón del Mundial

La Liga BBVA MX siempre ha tenido un gran prestigio, no solo en la actualidad. Esto se puede confirmar con el relato de Iván Zamorano, recordado delantero chileno que pasó por clubes importantes como Real Madrid e Inter de Milán. El goleador estuvo muy cerca de fichar por Boca Juniors en el final de su carrera, pero terminó llegando al América, equipo que viene de golear a Pumas en el Apertura 2025 .

En el año 2001, el equipo argentino estuvo cerca de fichar a Zamorano, pero este escogió llegar a la Liga BBVA MX. “Vino Boca, vino (Mauricio) Macri. Me presentó ahí el proyecto y me dijo ‘Iván, tú tienes las características para al tercer partido que juegues vas a ser ídolo en Boca’”, comenzó el chileno en una entrevista con DAZN. Por otra parte, André Jardine le contestó a Efraín Juárez tras el clásico capitalino .

Mexsport Iván Zamorano escogió la Liga BBVA MX sobre Boca Juniors

Posteriormente, el chileno afirmó que Boca estaba dispuesto a pagarle el dinero que él creía adecuado en su momento. Sin embargo, en ese momento, ‘Bambam’ tenía un preacuerdo con el América y no quiso faltar a su palabra: “Yo tengo un preacuerdo con el América y mi palabra vale más que cualquier cosa, así que yo agradezco a un equipo tan grande como Boca”.

Por aquella época, Zamorano terminaba contrato con Inter de Milán y, antes de terminar la temporada, acordó de palabra llegar al América una vez finalizara su vínculo con el equipo italiano. Como si fuese poco, en un torneo de pretemporada en el que también participó el club argentino, los jugadores ‘xeneizes’ intentaron convencer al chileno de llegar a Argentina. No obstante, esto nunca prosperó.

Los números de Iván Zamorano en la Liga BBVA MX

Zamorano llegó a la Liga BBVA MX en el mes de enero del año 2001. En total, jugó dos años en el América y consiguió jugar 73 partidos. En ellos, logró anotar 38 goles, una cifra imponente entre el futbol mexicano y la Copa Libertadores. El ex Real Madrid incluso fue campeón del Torneo de Verano 2002 con las Águilas y, posteriormente, regresó al futbol chileno en 2003 para retirarse en Colo Colo.