Crazy Taxi: World Tour abrirá su primera prueba multijugador antes de su lanzamiento en 2027

Crazy Taxi: World Tour tendrá una prueba y tú puedes ser de los primeros en probarlo. Los registros ya están disponibles y permanecerán abiertos hasta el 31 de agosto, ofreciendo a los jugadores seleccionados la oportunidad de probar por primera vez las funciones online del título antes de su lanzamiento oficial en 2027.

Esta primera prueba estará enfocada exclusivamente en el apartado multijugador, mientras que los modos para un jugador y la campaña narrativa quedarán reservados para la versión final del juego.

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Dos modos competitivos para poner a prueba la velocidad

Durante la prueba, los participantes podrán competir en dos modalidades principales.

El primero será Pickup Race, donde hasta seis jugadores deberán transportar la mayor cantidad posible de pasajeros antes de que termine el tiempo, acumulando dinero y demostrando quién es el taxista más rápido de la ciudad.

El segundo modo será Cops 'N' Cabbies, una modalidad por equipos de tres contra tres que enfrentará a conductores en partidas llenas de persecuciones y estrategia.

Además, los jugadores tendrán acceso a dos mapas, podrán elegir entre cuatro personajes y conducir seis vehículos diferentes con diversas opciones de personalización.

Fechas y plataformas de la prueba

La prueba de red cerrada se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre y servirá para evaluar la estabilidad de los servidores y las funciones online antes del lanzamiento definitivo del juego.

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SEGA confirmó que la CNT contará con cross-play, permitiendo que usuarios de Xbox Series X|S, Xbox en PC, PlayStation 5 y Steam jueguen juntos.

Regresa la Costa Oeste… y las tiendas realesJunto con el anuncio de la prueba, SEGA presentó un nuevo tráiler centrado en el mapa de la Costa Oeste, una de las localizaciones más emblemáticas para los seguidores de la franquicia.

La compañía también confirmó el regreso de una de las características más recordadas de la saga: las tiendas reales dentro del juego. En esta ocasión, el mapa incluirá establecimientos reconocidos como IHOP y Amoeba Music, mientras que futuras regiones incorporarán comercios representativos de distintas partes del mundo.

Un clásico que apuesta por el juego online

Con Crazy Taxi: World Tour, SEGA busca modernizar una de sus franquicias más queridas sin perder la esencia arcade que la convirtió en un referente. El enfoque en el multijugador competitivo, el soporte para juego cruzado y la incorporación de escenarios inspirados en diferentes regiones del mundo apuntan a una experiencia mucho más ambiciosa que sus antecesores.

El título llegará en 2027 para Xbox Series X|S, Xbox en PC, PlayStation 5, Steam y Nintendo Switch 2, y ya puede agregarse a la lista de deseos en las plataformas compatibles.