La Velada del Año VI deja grandes sorpresas y nuevos campeones en Sevilla

La sexta edición de La Velada del Año volvió a reunir a miles de aficionados en el Estadio La Cartuja de Sevilla y a millones de espectadores en línea, consolidándose como uno de los eventos de entretenimiento más importantes del año. Organizado por Ibai Llanos, el espectáculo combinó boxeo, música y creadores de contenido en una jornada repleta de emociones.

La representación mexicana también dejó huella durante la noche. Natalia MX derrotó con autoridad a Clerss, protagonizando una de las actuaciones más convincentes del evento y consolidándose como una de las grandes figuras de esta edición.

El combate principal tuvo como protagonistas a TheGrefg e IlloJuan, quienes cerraron la cartelera con una pelea muy esperada por la comunidad. Tras varios asaltos intensos, TheGrefg fue declarado vencedor gracias a su mejor desempeño sobre el ring, consiguiendo una de las victorias más importantes de su trayectoria dentro de La Velada.

En otro de los enfrentamientos más llamativos, Plex salió con el brazo en alto tras vencer a Fernanfloo, en un duelo que enfrentó a dos de los creadores de contenido más populares del mundo hispanohablante.

Otra de las grandes historias de la velada fue la victoria de Gero Arias sobre ViruZz, resultado que puso fin al invicto del español y sorprendió tanto al público como a los propios participantes.

El resto de los combates también dejaron momentos memorables. La Parce se impuso a Fabiana Sevillano, Edu Aguirre derrotó a Gastón Edul, Marta Díaz venció a Tatiana Kaer, Angie Velasco superó a Alondrissa, Lit Killah hizo lo propio frente a Kidd Keo y RoRo consiguió la victoria ante Samy Rivers.

Además del boxeo, La Velada del Año VI ofreció un espectáculo musical de primer nivel con presentaciones de artistas internacionales, reforzando el formato que ha convertido al evento en una referencia mundial al combinar deporte, música y entretenimiento digital.

Con un estadio abarrotado y millones de personas siguiendo la transmisión en directo, La Velada del Año VI volvió a demostrar el enorme alcance de los creadores de contenido y el crecimiento del boxeo de exhibición como uno de los fenómenos más importantes del entretenimiento en internet.

