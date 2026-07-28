Revelan que el EA Sports FC 27 será más BARATO en la Nintendo Switch; ¿cuánto costará?

Comienza la cuenta regresiva para la llegada del EA Sports FC 27, el cual, sin duda, se ha convertido en uno de los videojuegos deportivos más esperados de los últimos años gracias a las notables sorpresas que presentará en relación a su edición anterior, la cual ha generado ciertas críticas.

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En principio, vale decir que el EA Sports FC 27 saldrá a la venta el próximo 25 de septiembre; es decir, una vez comenzadas las principales Ligas en Europa. Ahora, lo que ha llamado verdaderamente la atención tiene que ver con el costo que este videojuego tendrá para distintas consolas.

¿El EA Sports FC 27 tendrá un costo inferior en la Nintendo que en la PS5?

Lo primero a tener en cuenta es que el EA Sports FC 27 saldrá a la venta para siete consolas distintas, siendo estas la PS4, la Xbox One, la Nintendo Switch, la PC, la Nintendo Switch 2, la Xbox Series X|S y la PlayStation 5, aunque tendrá distintos precios para cada una de estas.

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🚨💣 CALENDARIO de todos los TRÁILERS de #FC27 📅✅️



ℹ️ @fut_camp



🎮 Gameplay: 29 Julio

👔 Modo Carrera: 31 Julio

🧩 Ultimate Team: 2 Agosto

🌍 Mundo Abierto: 4 Agosto



✍️ Como siempre estaré por aquí subiendo todas las Novedades 👀👀 pic.twitter.com/qrZF5uj307 — Sergi. 🦇 (@sergi_fut) July 27, 2026

Y es que, de acuerdo con una filtración de Billbil-Kun de Dealabs, el precio será distintos en relación a cada consola. Ante ello, se espera que para la Nintendo Switch 2 el costo de la EA Sports FC 27 sea de 69.99 euros; es decir, diez euros más barata que sus mismas ediciones en la Xbox Series y la PlayStation 5.

¿Qué sorpresas traerá consigo el EA Sports FC 27?

La primera gran sorpresa del EA Sports FC 27, al menos a nivel Latinoamérica, es el regreso de la Liga BBVA MX para esta edición, torneo que fue desechado en las últimas versiones y que volverá después de muchos rumores al respecto, por lo que será interesante conocer al equipo más poderosos en este rubro.

Sin embargo, la sorpresa más grande deriva de la llegada del Mundo Abierto al EA Sports FC 27, el cual se presentará por primera vez en esta edición y en la que, con tu jugador, podrás explorar distintos ámbitos de su vida como escoger su auto de lujo, qué tipo de ropa deseas que utilice o su corte de cabello, por citar algunos ejemplos.