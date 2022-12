Cristiano Ronaldo aseguró que nunca jugaría en el futbol árabe

El pasado viernes 30 de diciembre, Cristiano Ronaldo hizo oficial su llegada al Al-Nassr de la liga de Arabia Saudita luego de romper su vínculo laboral cn el Manchester United. A sus 37 años de edad, el jugador portugués decidió continuar su carrera en una competencia lejada de la elite europea; algo que hace algunos no pensaba.

Una de las características principales de Cristiano Ronaldo ha sido la feroz competencia con la que ha encarado su carrera y la exigencia que se ha impuesto desde su debut profesional; ahora, con su nuevo equipo en Arabia Saudita queda una incógnita sobre la manera en la que el cinco veces Balón de Oro encarara el resto de su trayectoria.

Así vivió Jorge Valdano el título de Argentina en Qatar 2022

Te podría interesar: Al-Nassr triplica seguidores desde la llegada de Cristiano Ronaldo

Las palabras de Cristiano Ronaldo sobre llegar al futbol árabe

“En mi mente, quiero terminar mi carrera en el nivel más alto, quiero terminar con dignidad en un buen club. No iría a Estados Unidos, Qatar o Dubái, no me veo ahí”, comentó el nuevo jugador del Al-Nassr en una entrevista realizada en 2015 cuando jugaba en el Real Madrid y en un año donde fue reconocido como el mejor futbolista con el Balón de Oro.

Siete años después, Crisitano Ronaldo firmó un contrato hasta 2025 para jugar en la liga de Arabia Saudita con el Al-Nassr luego de un carrera en el futbol europeo que empezó en 2002 cuando debutó con el Sporting de Lisboa y tuvo un paso éxito por clubes como Manchester United, Real Madrid y Juventus, además de múltiples récords impuestos.

¡YA ES OFICIAL! 🚨



Cristiano Ronaldo se convierte en nuevo jugador del Al-Nassr por las próximas dos temporadas y tendrá un contrato millonario 🤑 pic.twitter.com/dGZMasaMlm — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 30, 2022

Te podría interesar: ¿Cuánto dinero ganaría al año Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

La contratación de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr lo convierte en el jugador mejor pagado del mundo, ya que, múltiples reportes indican, que ganaría alrededor de 200 millones de euros por temporada en un contrato que involucra cuestiones de patrocinio y publicidad; con la suma superaría a Lionel Messi y Kylian Mbappé, ambos del Paris Saint-Germain, quienes encabezaban la lista de mejor pagados.