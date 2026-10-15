Cristiano Ronaldo, futbolista portugués: “Estoy viviendo un sueño del que nunca quiero despertar”

Cristiano Ronaldo construyó una de las carreras más importantes en la historia del futbol. Sus goles y títulos lo convirtieron en un referente mundial, aunque detrás de los reconocimientos existe una historia marcada por decisiones difíciles. Para entender su vínculo con este deporte, hay que regresar a sus primeros años en Madeira.

Mucho antes de protagonizar noches inolvidables en la Champions League, el portugués tuvo que acostumbrarse a vivir lejos de casa. Ese recorrido permite darle otra dimensión a una frase que resume su pasión por el balón y por todo lo que consiguió dentro de la cancha.

¿De dónde viene la frase de Cristiano Ronaldo sobre vivir un sueño?

“Estoy viviendo un sueño del que nunca quiero despertar”, es una de las frases recogidas por The Profile en un artículo publicado en septiembre de 2022. Esta declaración repasa sus orígenes y su mentalidad competitiva la cual lo llevó a ser uno de los mejores futbolistas del mundo.

La reflexión permite recorrer su trayectoria desde una perspectiva más personal. El éxito también estuvo acompañado por la distancia de sus seres queridos y por la exigencia de superarse.

El partido de este lunes del Al Nassr de Cristiano Ronaldo fue aplazado unos minutos por una explosión.|Stringer/REUTERS

Cristiano Ronaldo recordó lo difícil que fue dejar a su familia

En un relato autobiográfico publicado por The Players’ Tribune en 2017, Cristiano recordó que utilizaba zapatos de futbol heredados de su hermano y sus primos. Su padre, encargado del material del Andorinha, lo animó a jugar en el equipo infantil.

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Según contó, dejó Madeira para ingresar a la academia del Sporting a los 11 años. Lloraba casi todos los días y su familia solo podía visitarlo aproximadamente cada cuatro meses. Además, las dudas sobre su delgadez lo impulsaron a trabajar para fortalecerse.

Cristiano necesitó 27 partidos para marcar en la Champions League

Uno de los datos que ayuda a dimensionar su evolución aparece en su historia europea. Cristiano Ronaldo necesitó 27 encuentros para conseguir sus primeros goles en la fase principal de la Champions League, según los registros de la UEFA.

Debutó en el torneo con Manchester United en 2003 y estrenó su cuenta ante Roma en abril de 2007. Posteriormente alcanzó los 140 goles en 183 partidos y conquistó cinco títulos. También estableció el récord de 17 tantos en una edición, durante la temporada 2013/14. Su comienzo demuestra que incluso una trayectoria extraordinaria tuvo un periodo de crecimiento.

|Getty Images

“El sueño del niño”: el mensaje que llevaba en sus tacones

La paternidad añadió otro significado a sus victorias. Cristiano destacó especialmente la celebración con su hijo después de ganar la Champions de 2017 en Cardiff.

En aquel relato también reveló que llevaba grabada en sus tacones la frase “El sueño del niño”. Era un recordatorio antes de salir al campo: sus ambiciones deportivas seguían conectadas con aquel pequeño que comenzó jugando en Madeira.