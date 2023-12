Cristiano Ronaldo, fuera del Top 10 de los mejores jugadores de 2023

Cristiano Ronaldo es para muchos el mejor futbolista de la actualidad y de la historia. El luso de 38 años sigue demostrando que está a un gran nivel con el Al-Nassr y la Selección de Portugal. Sin embargo, no todos comparten la opinión y un reciente ranking lo dejó fuera de los mejores 10 jugadores de 2023, hecho que provocó la pronta respuesta del otrora estrella del Real Madrid.

El International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) publicó el listado, mismo que está encabezado por la estrella noruega Erling Haaland, quien conquistó la Champions League con el Manchester City. Cabe resaltar que el único portugués que figura es Bernardo Silva, otro de los regulares en el once titular de Pep Guardiola con los ‘Sky Blues'.

El futuro de la Selección Mexicana preocupa de cara al Mundial 2026

Te puede interesar: ¿Llega a Pumas? Guillermo Martínez se despide de Puebla

Ante tal situación, CR7 no ha tardado en reaccionar, pues colocó algunos emoticones que dan a entender que el ranking le daba risa. El más grande rival deportivo que jamás tuvo sobre las canchas, Lionel Messi, aparece como tercero, solo detrás del propio Haaland y de Kylian Mbappé. Más allá de jugar en la Liga Saudí, Ronaldo continúa en un gran nivel y los 53 goles que marcó en el año natural lo tienen como el máximo romperredes del año a nivel mundial. Además, con el representativo nacional también ha sido muy relevante.

El Top 10 del IFFHS para el 2023

El Top-10 de jugadores masculinos del International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) incluye a cuatro jugadores de los campeones de Europa y a un buen número de jugadores que militan en el Viejo Continente. De hecho, el único futbolista de la lista que no forma parte de un club europeo es Lionel Messi. El argentino sorprendió al mundo decidiéndose por el Inter de Miami a mediados de año.

El Top 10:

- Erling Halaand

- Kylian Mbappé

- Lionel Messi

-Rodri

- Jude Bellingham

- Kevin De Bruyne

- Harry Kane

- Bernardo Silva

- Vinicius Jr.



- Lautaro Martínez

Te puede interesar: Laisha Espinosa quiere consolidarse tras ganar DBUT FC