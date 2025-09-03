deportes
Esta es la diferencia económica que hay entre la Selección Mexicana con Japón y Corea

La Selección Mexicana está mejor ubicada en el Ranking de la FIFA que los rivales a los que enfrentará, pero ¿también es así en el precio de las plantillas?

Esta es la brutal y enorme diferencia económica que hay entre la Selección Mexicana con Japón y Corea
Selección Nacional de México, Japan Football y Korea Football Association
Esta es la brutal y enorme diferencia económica que hay entre la Selección Mexicana con Japón y Corea
José Alejandro
Selección Azteca
La Selección Mexicana se enfrentará a Japón y Corea del Sur en la Fecha FIFA de septiembre, duelos que serán transmitidos por TV Azteca Deportes y que servirán de preparación para el Mundial 2026. El combinado azteca está mejor posicionado que ambos países de Asia, incluso supera a uno en la cuestión económica, pero con el otro tiene un precio menor.

La plantilla de México tiene un valor en el mercado de 200.7 millones de euros (4.3 mil millones de pesos), pero este precio es superado por Japón, la cual está valuada en 237.9 millones (más de 5 mil millones de pesos), según Transfermarkt. Cabe destacar que las estadísticas fueron sacadas del equipo que conformó Javier Aguirre en la Copa Oro 2025, la cual ganó tras derrotar en la final a Estados Unidos .

Japón
Japan Football
La Selección de Japón supera económicamente a la de México

Entre el equipo de la Selección Mexicana y de Corea del Sur sí existe una abismal diferencia, pues el combinado azteca supera al país asiático por casi 80 millones de euros (1.7 mil millones de pesos), ya que actualmente los Tigres de Asia están valuados en 121 millones (2.6 mil millones de pesos).

Corea del Sur
Korea Football Association
Corea del Sur está por debajo 1.7 mil millones de pesos que la Selección Mexicana

¿Cuál es el jugador más caro de la Selección Mexicana, Japón y Corea del Sur?

El jugador más caro de la plantilla de la Selección Mexicana es el delantero Santiago Gimenez, actualmente jugador del AC Milan, con un precio de 30 millones de euros (más de 653 millones de pesos).

Japón tiene grandes futbolistas con un gran valor en el mercado, pero el que sobresale de todos es Kaoru Mitoma con 40 millones de euros (casi 871 millones de pesos). Actualmente, el extremo izquierdo juega con el Brighton en la Premier League.

Selección Mexicana
Selección Nacional de México
La Selección Mexicana tiene un valor en el mercado de más de 200 millones de euros, superior a Corea, pero inferior a Japón

Corea del Sur cuenta con un futbolista referente en su saga defensiva, ya que juega en uno de los grandes clubes de Europa. Min-jae-Kim es el jugador mejor valuado de la plantilla con 40 millones de euros. El defensa central forma parte del Bayern Múnich.

¿Cuándo serán los partidos de a Selección Mexicana ante Japón y Corea del Sur?

La Selección Mexicana enfrentará a Japón el sábado 6 de septiembre a las 8 de la noche en la ciudad de Oakland, California. Mientras que el duelo ante Corea del Sur será el martes 9 a las 7 de la tarde en Nashville, Tennessee.

Selección Mexicana
Curiosidades del deporte
