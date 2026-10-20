Erik ten Hag fulminó a Cristiano Ronaldo: “No se preparó”

Mientras Cristiano Ronaldo ahora tiene problemas con Portugal, una antigua polémica de su carrera volvió a generar repercusiones. Erik ten Hag recordó el conflicto que mantuvo con CR7 durante su segunda etapa en el Manchester United y cuestionó su preparación física.

Así como la hermana de CR7 habló de su problema en Portugal, en su momento el propio futbolista también expresó su malestar con el trato que recibió en Inglaterra. La relación con Ten Hag terminó en una ruptura pública en noviembre de 2022, cuando una entrevista con Piers Morgan aceleró su salida de los Red Devils.

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Erik ten Hag sobre CR7: “Me decepcionó a mí y al equipo”

En una entrevista con The Athletic, Ten Hag aseguró que esperaba más compromiso de Cristiano Ronaldo después de haber viajado a Portugal para conversar sobre sus objetivos. El neerlandés reconoció la importancia histórica del delantero, pero sostuvo que debía tomar decisiones pensando en el funcionamiento colectivo.

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“Decepcionó al equipo y me decepcionó a mí, porque habíamos hecho planes con él”, explicó el entrenador. También cuestionó el estado físico del portugués y negó que sus exigencias fueran excesivas.

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Old Trafford, Manchester, Britain - January 3, 2022 Manchester United’s Cristiano Ronaldo during the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.|PHIL NOBLE/REUTERS

“No corría ni con el balón ni sin él. La razón era que no se había preparado adecuadamente”, afirmó. Según Ten Hag, Ronaldo también recomendaba a sus compañeros reservar fuerzas durante los entrenamientos, una postura que chocaba con sus métodos de trabajo.

La difícil segunda etapa de Cristiano Ronaldo en Manchester United

Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United en agosto de 2021, tras jugar en la Juventus. Durante su segunda etapa disputó 40 partidos y marcó 19 goles. Su relación con el cuerpo técnico y la directiva se deterioró.

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La situación llegó a un punto crítico en noviembre de 2022, cuando el portugués cuestionó públicamente al club y a Ten Hag. El Manchester United rescindió su contrato y CR7 continuó su carrera en Al-Nassr de Arabia Saudita.

¿Qué es de la vida de Erik ten Hag y la actualidad de CR7?

Después de su paso por el Manchester United, Ten Hag continuó su carrera como entrenador y hoy cumple funciones directivas en el FC Twente, donde se desempeña como director deportivo.

Cristiano Ronaldo, por su parte, sigue ligado al futbol profesional con Al-Nassr y tiene duros problemas en la Selección de Portugal, donde fue multado por abandonar la concentración tras una pelea con el DT Jorge Jesús.

