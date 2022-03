Quien manda soy yo. Punto final: Cristiano Ronaldo

Lisboa, Portugal. El astro portugués Cristiano Ronaldo contesta en forma contundente a los rumores de que la Copa del Mundo Qatar 2022 sería la última para el jugador del Manchester United al declarar, “Quien manda soy yo. Punto final”.

“Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego”, contestó “El Comandante” en una conferencia de prensa convocada hoy en la ciudad de Oporto, un día antes de que se celebre el partido entre las selecciones de Portugal y Macedonia del Norte para asegurar un boleto para el Mundial de Qatar 2022.

Cristiano Ronaldo ha agradecido el comportamiento del público asistente al encuentro entre Portugal y Turquía del pasado jueves, que acabó en 3-1, y ha pedido “que mañana den de la misma forma lo mismo” para poder hacer “un buen partido”.

“Si los portugueses estuvieran como estuvieron el jueves, vamos a ganar el juego”, afirmó el jugador luso.

CR7 ha reconocido que Macedonia del Norte “es un equipo muy organizado”, con puntos fuertes y al que respeta, pero ha asegurado que se les puede ganar.

“Si Portugal tuviera su mejor nivel gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también”, recalcó el exdelantero del Real Madrid y Juventus.

Este día han entrenado en Oporto los convocados de la selección de Portugal, donde también ha participado Pepe, que había estado de baja por sufrir Covid-19 y que no pudo jugar contra Turquía.

Fernando Santos pide no confiarse ante Macedonia del Norte

Por su parte, el entrenador Fernando Santos aseguró que su equipo lo dará “todo para estar presente en el campeonato del mundo”.

El seleccionador de Portugal confía en la victoria. En rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo, señaló: “La presión que tenemos, buena, es la de estar en Qatar”.

“Macedonia del Norte está aquí por méritos propios. En sus últimos cuatro partidos fuera, empató uno y ganó tres. Si no miramos a este equipo por lo que vale, por supuesto que vamos a correr riesgos”, apuntó Santos sobre su próximo rival.