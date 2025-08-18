Ha sido muy criticado en las últimas semanas, pero hasta el momento sólo lleva dos goles en la Liga BBVA MX

Luis Ángel Malagón desde que decidió llegar al América sabía que las críticas no iban a parar en su contra y en los últimos meses han crecido considerablemente, pues desde que se le acusó de violencia familiar, su mal momento con la Selección Mexicana de Futbol y el inicio entre altas y bajas con el América en la Liga BBVA MX, han hecho que el guardameta no viva su mejor época, pero pese a las críticas, solamente suma dos goles en lo que va de la campaña.

Las Águilas del América tuvieron un respiro después de vencer a los Tigres , conjunto que es uno de los favoritos en el actual campeonato, que inició muy bien el torneo y que se encuentra peleado los primeros lugares de la competencia, pero Malagón pudo ayudar a su equipo para que solamente recibiera un tanto y ellos metieran tres.

Hay que recordar que Luis Ángel Malagón no estuvo los dos primeros partidos del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el América, pues al término de la Copa Oro, con la Selección Nacional de México, André Jardine decidió darle algunos días de vacaciones para que descansara y pudiera tener un regreso tranquilo y sin mucha exigencia, pues a pesar de ya estar listo para el duelo ante los Xolos, el timonel brasileño decidió darle oportunidad a Rodolfo Cota.

Luis Malagón y el América con calendario complicado

Luis Ángel Malagón de los cinco partidos que lleva el América en la Liga BBVA MX ha disputado tres, en el primer recibió un gol y fue de Diber Cambiando, jugador del Necaxa; para el encuentro ante el Querétaro se fue en ceros y ahora ante los Tigres de la UANL, Juan Brunetta se hizo presente para hacerle daño en su portería.

El América y Malagón no tendrán un calendario sencillo, pues para la Jornada 6 enfrentan al Atlas y se podría decir que es el partido más sencillo de los últimos, pues posteriormente choca contra el Pachuca, actual líder de la competencia; luego el Clásico Nacional ante las Chivas y posteriormente se verá las caras ante el Monterrey.