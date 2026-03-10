Rodri, sancionado tras el empate del Manchester City

Las declaraciones después de un partido pueden tener consecuencias, incluso para las grandes figuras del futbol mundial. El mediocampista español Rodri, pieza clave del Manchester City, fue sancionado con una multa de 80 mil libras (alrededor de 92 mil euros) por criticar la actuación arbitral tras el empate 2-2 ante el Tottenham Hotspur en la Premier League.

La decisión fue tomada por la Football Association, organismo rector del futbol inglés, que consideró que las declaraciones del futbolista "ponen en entredicho la imparcialidad y la integridad de un colegiado", algo que está prohibido por las reglas de la institución. El incidente ocurrió tras el encuentro disputado el 1 de febrero, en el que el City dejó escapar una ventaja de dos goles frente a los Spurs.

Declaraciones que provocaron la sanción

Después del partido, Rodri expresó su frustración por una jugada que consideró clave en el desarrollo del encuentro. El español señaló que existía una falta clara en la primera acción del partido que, a su juicio, debió ser revisada por el VAR.

"No quieren que ganemos y el árbitro tiene que ser neutral. Hay una falta clarísima en la primera acción. Le da una patada muy clara y el VAR está ahí por una razón", declaró el centrocampista.

Rodri también mencionó que no suele hablar del arbitraje por respeto a su trabajo, pero dejó entrever que situaciones similares habían ocurrido en partidos recientes.

"Nunca hablo de los árbitros porque respeto mucho su trabajo, pero no es solo hoy, van dos o tres partidos seguidos. Hemos ganado mucho y la gente no quiere que ganemos", añadió el jugador en declaraciones posteriores al encuentro.

Rodri aceptó la sanción y aclaró sus palabras

Tras la investigación, la Federación Inglesa confirmó que el mediocampista admitió su responsabilidad en el caso. Además, recibió una advertencia sobre su comportamiento en futuras declaraciones públicas. En su defensa, el futbolista matizó parte de sus comentarios y explicó que cuando dijo que "no quieren que ganemos", no se refería a los árbitros, sino al resto de los aficionados de la Premier League.

Según explicó ante la comisión reguladora, sus palabras fueron malinterpretadas y nunca quiso insinuar que los colegiados no fueran neutrales en sus decisiones. La FA tomó en cuenta varios factores para no aplicar una sanción mayor, como el hecho de que el español no es la lengua materna de Rodri, que las declaraciones se realizaron justo después del partido y que el jugador cooperó durante toda la investigación.

Finalmente, el castigo quedó únicamente en una multa económica, sin suspensión de partidos para el mediocampista del Manchester City.

