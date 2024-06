Cobertura en vivo Croacia vs Albania | UEFA EURO 2024

Con la goleada recibida ante España en su primer partido en el grupo B (3-0), Croacia ha sufrido en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones un total de tres derrotas (G2, P3), tantas como las que había registrado en sus 29 compromisos oficiales anteriores (G16, E10, P3). Incluyendo amistosos, el equipo de Zlatko Dalić vio cortada ante la selección española una serie de seis partidos sin perder (90 minutos: G5, E1), encajando más de dos goles por primera vez desde las semifinales del Mundial 2022.

Sin tiempo para lamentarse, Croacia confiará en regresar a la senda triunfal de forma inmediata, no habiendo perdido dos partidos consecutivos en un gran torneo desde la Eurocopa 1996. Los Vatreni no pueden fallar frente a Albania, y dado que solo han remontado una vez para ganar en los 90 minutos desde su segundo encuentro de la fase de grupos del último Mundial, tener un buen inicio de partido parece un imperativo.

No pudieron comenzar mejor las cosas para Albania en su estreno en el grupo de la muerte, deshaciendo el 0-0 inicial contra Italia a los 23 segundos con el gol más rápido de la historia en una fase final de la Eurocopa, pero el combinado albanés no consiguió mantener la ventaja y terminó sucumbiendo ante la campeona actual (ITA 2-1 ALB)) para poner fin a una racha de siete partidos oficiales sin perder (G4, E3). Los rojinegros no encadenan dos derrotas oficiales desde septiembre de 2022.

Jugadores a seguir Croacia vs Albania

El veterano Luka Modric, que ha participado directamente en tres goles (G1, A2) en sus últimas tres actuaciones con Croacia, ha visto puerta al menos una vez en tres de sus cuatro Eurocopas anteriores. Nedim Bajrami es uno de los jugadores más en forma de Albania y suma cuatro participaciones directas en goles (G2, A2) en sus últimos tres partidos con la selección, habiendo abierto el marcador en los dos más recientes.

Alineaciones probables Croacia vs Albania

Croacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Brozovic o Pasalic, Kovacic, Modric; Majer, Kramaric y Budimir o Petkovic.

Albania: Strakosha; Hysaj o Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani u Hoxha, Broja y Seferi.