¿Castigados o titulares? Larcamón define si Ditta y Mier regresan con Cruz Azul para enfrentar al Necaxa

El triunfo en el Clásico Joven fue un golpe de autoridad , pero en Cruz Azul nadie se duerme en los laureles. La Máquina vuelve a la carga este martes 21 de octubre cuando visite al Necaxa en el Estadio Victoria, y todo apunta a que Nicolás Larcamón hará movimientos importantes en su once inicial.

Después de la intensa batalla ante el América, el técnico argentino analiza variantes tanto por estrategia como por disciplina interna. Y es que durante el duelo anterior, dos figuras clave como Kevin Mier y Willer Ditta fueron enviadas al banquillo como castigo , luego de no reportar a tiempo tras la fecha FIFA. Ahora, todo indica que ambos recuperarán su lugar en el equipo titular.

A ellos podría sumarse Gonzalo Piovi, quien ya cumplió su partido de suspensión y está disponible para reforzar la defensa. Su regreso daría equilibrio a una zaga que, pese a responder ante las Águilas, sufrió en los tramos finales del partido.

Necaxa vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Larcamón busca equilibrio y cumple con la Regla de Menores

La incógnita en el entorno celeste pasa por el cumplimiento de la Regla de Menores, lo que podría mantener en el once al joven Jorge Rodarte, una de las sorpresas del torneo. De confirmarse su continuidad, el sacrificio podría recaer en uno de los centrales o incluso provocar que Erik Lira vuelva a su posición natural en el mediocampo.

Con la recuperación física de Carlos Rodríguez y Nacho Rivero, Larcamón cuenta con un abanico de opciones en la mitad de la cancha, aunque el desgaste acumulado por la seguidilla de partidos podría llevarlo a rotar piezas.

Club de Futbol Cruz Azul Kevin Mier mencionó que los mexicanos técnicamente son muy buenos, previo al partido entre la Selección Nacional y Colombia

Posible alineación de Cruz Azul ante Necaxa

Todo apunta a que Cruz Azul podría saltar al campo con:

Kevin Mier; Willer Ditta, Jorge Rodarte o Erik Lira, Gonzalo Piovi; Jorge Sánchez, Erik Lira o Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez o Nacho Rivero, Rodolfo Rotondi; José Paradela, Luka Romero, Ángel Sepúlveda o Gabriel Fernández.

La decisión final dependerá de los últimos entrenamientos en La Noria, donde Larcamón evalúa el estado físico y mental de cada jugador tras la exigente victoria en el Clásico.

El partido podrás verlo totalmente en vivo a través de Azteca 7, a las 6:50 PM. También puedes disfrutarlo en vivo a través de Azteca Deportes Network, y las plataformas digitales aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.