Cruz Azul busca a un defensor de Boca Juniors y esto es todo lo que se sabe

Cruz Azul no da por terminado el mercado de pases y buscará concretar un fichaje de última hora para mejorar su defensa. Medios argentinos afirman que Joel Huiqui se interesó en Marco Pellegrino, zaguero central que se desempeña en Boca Juniors. El técnico cree que todavía es necesario reforzar la última línea, por lo que podrían hacer un intento por el argentino en las últimas horas de mercado.

Hasta el momento, Cruz Azul no presentó ninguna oferta formal a Boca Juniors para tratar de negociar el fichaje de Pellegrino. La directiva cubrió los laterales con las llegadas de Alan Mozo y Ralph Orquin, sin embargo, ahora mismo se encuentran analizando si es necesario elevar una oferta formal por el defensor argentino para sumar opciones a la zaga. Lo cierto es que La Máquina deberá accionar lo más rápido posible.

Cruz Azul tiene horas para cerrar el fichaje de Pellegrino

La operación luce complicada, principalmente por el poco tiempo que tendrá Cruz Azul para negociar con la directiva del ‘Xeneize’. El mercado de la Liga BBVA MX cerrará este mismo viernes 11 de septiembre a las 23:59 horas, por lo que deberán convencer a Boca Juniors con una de las primeras ofertas que acerquen a Buenos Aires para tratar de concretar el fichaje de Pellegrino.

Cruz Azul busca el fichaje de Marco Pellegrino|Crédito: @BocaJrsOficial / X

Cabe resaltar que el equipo argentino desembolsó alrededor de 3.8 millones de dólares por la totalidad del pase de Pellegrino para liberarlo del AC Milan a mediados de 2025. Boca Juniors buscaría, por lo menos, recuperar la inversión realizada para liberar al zaguero. No obstante, los tiempos son muy justos, por lo que no será nada fácil convencer a los directivos del cuadro sudamericano.

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¿Quién es Marco Pellegrino, jugador que busca Cruz Azul?

Marco Pellegrino es un defensor central argentino de 24 años que destaca por su perfil zurdo y sus 1.84 metros de estatura. Realizó gran parte de su formación en Platense, club con el que debutó profesionalmente en 2023 antes de ser adquirido por el AC Milan.

Su etapa en Italia incluyó pasos por el Milan y Salernitana, mientras que en Argentina también defendió las playeras de Independiente y Huracán. A mediados de 2025 fue comprado por Boca Juniors, donde firmó contrato hasta junio de 2029 y debutó durante el Mundial de Clubes frente al Auckland City.

Además, Pellegrino tuvo participación con la Selección Argentina Sub-23. Se trata de un zaguero con buen juego aéreo, fortaleza física y capacidad para iniciar las jugadas desde el fondo con su pierna izquierda, características que explicarían el interés de Joel Huiqui por llevarlo a Cruz Azul.