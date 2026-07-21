¿Lautaro a Cruz Azul? Vinculan a joya de Argentina con La Máquina

Mientras Cruz Azul continúa trabajando para reforzar su plantilla de cara al resto del Apertura 2026 y la Leagues Cup, un nuevo nombre comenzó a sonar desde Sudamérica. Se trata de Lautaro Di Lollo, joven defensor de Boca Juniors, quien fue colocado en la órbita del conjunto celeste.

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Según dichos reportes, La Máquina seguía de cerca al zaguero argentino, aunque todavía sin presentar una oferta formal. Incluso, el reporte señalaba que Boca únicamente estaría dispuesto a negociar al futbolista por una cifra cercana a los 15 millones de dólares.

La versión llamó rápidamente la atención de la afición cementera, principalmente porque Cruz Azul mantiene abierta la búsqueda de un defensor central para fortalecer la plantilla de Joel Huiqui.

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El principal objetivo sigue siendo César Montes

Desde hace varias semanas, la prioridad de la directiva celeste continúa siendo César Montes. El defensor mexicano sigue siendo el principal objetivo para reforzar la zaga, aunque las negociaciones todavía no han llegado a buen puerto.

Mientras el panorama por Montes permanece sin definirse, comenzaron a aparecer distintos nombres relacionados con Cruz Azul; sin embargo, no todos corresponden a un interés real del club.

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¿Qué tan cierto es el interés por Lautaro Di Lollo?

De acuerdo con la información de otras fuentes, no existe ninguna negociación por Lautaro Di Lollo.

Además de que el club no tendría conversaciones con Boca Juniors, existen dos factores que hoy complican cualquier posibilidad. El primero es que La Máquina no cuenta con plazas de extranjero disponibles, por lo que tendría que liberar un cupo antes de incorporar a otro futbolista no formado en México.

El segundo obstáculo obedece al aspecto económico. Los 15 millones de dólares que, según el reporte, pediría Boca Juniors por el defensr están muy por encima de lo que Cruz Azul contempla invertir por un zaguero en este mercado de fichajes.

Por ahora, todo apunta a que Lautaro Di Lollo seguirá en Boca Juniors, mientras Cruz Azul mantiene como prioridad cerrar la incorporación de un central que realmente marque diferencia para afrontar el resto del semestre.