¡Cruz Azul campeón del Clausura 2026! La Máquina conquista su décima estrella
Cruz Azul volvió a tocar la gloria. Con una actuación memorable en la final ante Pumas, La Máquina se coronó campeona del Clausura 2026 y alcanzó su décimo título de Liga MX, desatando la euforia de su afición.
Cruz Azul se proclamó campeón del Clausura 2026 tras vencer a Pumas en una emocionante final y conseguir la décima estrella de su historia. Revive los mejores momentos, las claves del campeonato y la celebración de una afición que volvió a festejar un título de Liga MX.