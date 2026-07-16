Cruz Azul cerraría negocio redondo... ¿ya iniciará la construcción del nuevo estadio?

El entorno se encuentra en un momento que podría convertirse en trascendental para la historia de Cruz Azul. Se indica que hay opciones de firmar un nuevo acuerdo televisivo, que les haría recibir millones de dólares. Y se indica que esto sería un impulso importante para pensar en acelerar los procesos de la construcción de su propio estadio.

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¿Cruz Azul cambiará de televisora próximamente?

En estos momentos la mayoría de las conversaciones alrededor de La Máquina celeste recaen en sus problemas con conseguir un estadio donde establecerse. Tras el enorme desacuerdo con los dueños del Estadio Azteca, se indica que Cruz Azul jugaría sus primeros dos partidos como locales en Querétaro… en lo que dejan presentable el Ciudad de Los Deportes.

En ese sentido, circuló información de que cambiarían de televisora para los próximos torneos. Aunque no se sabe cuándo terminan contrato con la empresa que transmite sus partidos en estos momentos, la compañía que tiene Chivas sería la que ofrecería mucho dinero por esos derechos de transmisión.

Según diversos reportes, Cruz Azul recibiría 30 millones de dólares por año si se concretara este acuerdo. Entonces, pensando en un acuerdo de un lustro, los celestes conseguirían alrededor de 150 millones de dólares. Aunque se está hablando un poco “al aire”, esta inyección de dinero sería un envión para que concreten el proyecto que su afición hoy pide a gritos.

¿Cruz Azul ya construirá su propio estadio?

Desde hace meses se anunció que la institución hará su propio estadio, sin embargo por diferentes problemáticas se les ha impedido un terreno dentro de la Ciudad de México. Por ello, algunas fuentes indican que las personas importantes tendrían en mente hacer el estadio en La Noria. Sin embargo, según las primeras estimaciones, se buscaría que el nuevo recinto de futbol en la capital quedara listo para el 2031 y que requeriría de una inversión de 350 millones de dólares.