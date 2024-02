Iván Alonso quiso lucirse y debe ser castigado

Por más enojado que esté, un directivo de un equipo de fútbol profesional no puede reaccionar como un barra brava por lo dicho por otro personaje del medio, incluso teniendoa razón de estar molesto. Pero Iván Alonso sintió que el fúnebre pasillo del Estadio de la Ciudad de los Deportes era el escenario ideal para montarse un show y ahora tendrá que asumir las consecuencias.

Cómo se lee, el director deportivo de Cruz Azul quiso lucirse justo en donde sabía que estaban los medios de comunicación tras la conferencia de Miguel Herrera y fue hasta ese lugar a reclamarle, a encararlo, por lo que dijo en una entrevista respecto al pasado de Alonso con el Pachuca y los pocos méritos para llegar al puesto que hoy tiene.

Quizá Herrera siempre tuvo razón en algo, en qué este hombre no está preparado para asumir el cargo que tiene ahora con Cruz Azul, porque un directivo, por más caliente que esté, no puede comportarse como un porrista revoltoso y piense que no pasará nada.

¿Qué fue lo que pensó Iván Alonso?

¿O qué pensaba Alonso que iba a pasar yendo a reclamarle en donde estaban todos los medios de comunicación?, ¿a dónde se quería llevar Alonso a Herrera?, ¿en verdad pensó que Miguel se iría con él y sus achichincles a dónde nadie los viera?... ¿Qué iba a hacer, goloearlo en lo oscurito?

Peor aún, los hombres alrededor de Alonso que en lugar de calmar las cosas, comenzaron a incendiar más el asunto con frases como la de “enano de mierd...”, refiriéndose a Herrera.

Es cierto que Miguel tiene su historial en este tipo de situaciones, pero en esta ocasión, incluso, tuvo un comportamiento ecuánime y esode alguna manera evitó que las cosas crecieran pese a que del otro lado del pasillo, la seguridad del estadio comenzaba a empujar a la directiva de Tijuana, incluido el dueño.

El último antecedente de castigo para un directivo por un episodio como el de Alonso vs Herrera, se presentó el torneo anterior, cuando Ángel Sosa, directivo de Gallos Blancos, se le fue encima a Tiago Volpi, portero del Toluca, al final del partido en el Nemesio Díez.

A Sosa me dieron un mes de suspensión a todos sus derechos y funciones, así que no se podría esperar menos de la Comisión Disciplinaria.

