Las diferencias entre los fichajes de Andrés Guardado y Javier Hernández

Los regresos al futbol mexicano de Andrés Guardado y Javier Hernández con León y Chivas, respectivamente, ayudarán sin duda a incrementar cierto interés en un futbol que desde las oficinas de la Liga MX nos quieren vender como uno de los más vistos del planeta, cuando la verdad es que han perdido el interés de mucha gente.

Por eso es que con la aparición de figuras de la trayectoria de estos dos personajes, le brillan los ojos a los ejecutivos de la Liga, que ahora podrán incluirlos en sus presentaciones de Power Point cuando sea le momento de entregar cuentas y sacar sus números.

Pero si nos vamos a lo futbolístico, la llegada de Guardado al León resultara mucho más beneficiosa en el corto plazo que la de Hernández a las Chivas. Me explico.

Aunque Guardado ya no era titular en el Real Betis dirigido por Manuel Pellegrini, si jugaba un papel muy importante en el vestuario y sobre todo, ha dejado atrás aquellos tiempos en los que las lesiones musculares le aquejaban de manera constante.

Es decir, Guardado viene de estar en actividad al más alto nivel, y eso será benéfico de inmediato para su nuevo club, que no tendrá que esperar tanto tiempo para que entre en ritmo después de su presentación.

Caso contrario de Javier Hernández, quien no juega desde junio de 2023 y sigue trabajando en la recuperación a una fuerte lesión de rodilla que lo ha dejado fuera de las canchas por todo este tiempo. Pueden presentarlo con las Chivas la próxima semana, pero no jugará sino hasta finales de febrero y eso no quiere decir que estará en su mejor nivel futbolístico y físico, lo cual tendrá que agarrar con rodaje sobre la cancha.

Ante esto, resulta mucho más benéfica la contratación de Guardado en el corto plazo, que es lo que se requiere cuando vas a hacer una contratación de esta magnitud. Hernández, ya recuperado, podrá meter muchos goles con las Chivas, pero para que eso suceda todavía pasará tiempo. Además, al León le viene el Mundial de Clubes 2025 y Guardado será pieza clave para este torneo, al que todavía puede llegar con la calidad que tiene y el cuidado que ha tenido en los últimos años.

