El verdadero americanismo siente una profunda vergüenza

Por más que haya quien se atreva a vender la idea de que futbolisticamente es un jugador que puede aportar cosas interesantes al América, la llegada de Cristian Calderón, es una de las decisiones que menos se puede entender de una directiva a la que le costó mucho trabajo hacer un equipo ganador.

Con el título del pasado Apertura 2023, Santiago Baños había finalmente logrado ganar el respeto de todos. Al final, este proyecto que en su momento lucía más a un Atlante vestido de amarillo que a un buen América, había dado frutos. Baños había pasado los momentos más difíciles en su carrera como directivo y podía haber creado un equipo de época en un ambiente sin turbulencias.

Pero como parece que hay personas que no pueden vivir lejos de la polémica, en el América decidieron que la opción que tenían para reforzar la lateral de la izquierda era el “Chicote”, aquel que no cometió solamente una indisciplina con Chivas, aquel que le festejó al Azteca y al americanismo los goles que les hizo en Clásicos, aquel que sin ser un jugador espectacular o definitivo para el Guadalajara, se ganó la animadversión de los aficionados azulcremas.

Y tampoco es una historia similar a la de Luis Fuentes. Por mucho no lo es. Fuentes es un futbolista profesional; quizá de bajo perfil, pero disciplinado, entregado a su trabajo. Llegó de Pumas, el otro acérrimo rival, y sufrió la resistencia de una afición que después le reconoció la constancia en su futbol y comportamiento, algo que “Chicote” no tiene, ni tendrá.

No había necesidad, pudieron haber contratado a alguien más. Si no lograron lo de Gerardo Arteaga, pudieron haber volteado a otro lado, pero no a los desperdicios de Chivas, no a los desechos de un equipo pobre en talento.

¿Por quién llega Cristian Calderon?

Calderón suplirá la posible baja de Salvador Reyes (Necaxa) en esa segunda línea de lateral por izquierda, pero está lejos de ser un refuerzo, muy lejos de ser un futbolista capaz de festejar más de dos buenos goles, pero que han quedado en anécdota porque no sirvieron para maldita la cosa, porque después de eso “Chicotazos”, él y las Chivas siguieron sin trascender.

Hoy el americanismo que tan feliz estaba por el título ante los Tigres de hace unas semanas, vuelve a ver con extrañeza y hasta con vergüenza, un movimiento innecesario, un fichaje que se pudieron ahorrar.

