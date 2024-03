Que Chivas no engañe a su gente, no existen las eliminaciones dignas

Que no se engañen los aficionados de las Chivas y que no los quieran engañar desde los mensaje que vienen de su técnico y jugadores. No existe tal cosas como una eliminación digna o derrota honrosa. Al final, es un fracaso a lo que les vendieron como una revolución en el equipo que traería títulos, que al final, es de lo que se trata el negocio.

Las Chivas quedaron eliminadas en casa, en el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf, por la pasividad con la que sus futbolistas jugaron ese partido. Lo del primer tiempo del duelo de vuelta en el Azteca fue atractivo para la narrativa de la transmisión, pero no más.

Te puede interesar: El mensaje del ‘Chicote’ Calderón tras eliminar a Chivas

Dos experiencias muy diferentes de donde hospedarse | Zigzagueando

Un mal primer tiempo de América que a diferencia del Guadalajara tiene a un entrenador capaz y a figuras como Diego Valdés que toman la responsabilidad cuando el equipo más los necesita y pueden cambiar las cosas después del mediotiempo.

Esa es la diferencia entre un equipo trabajado para ser campeón y otro que tendrá que conformarse con los títulos de llenar aeropuertos, de las serenatas en los hoteles y ahora, el nuevo y flamante campeonato por las eliminaciones dignas.

Desde adentro de Chivas pueden decir lo que quieran, pero no engañan a nadie y no descubren nada nuevo. Se sabe que América no es un equipo invencible, que Jardine no es infalible, pero insisto, es un plantel con la calidad suficiente para corregir sobre un mismo partido y darle la vuelta a la situación, sin necesidad de.apelar exclusivamente a echarle ganas o meterle huev....

Lo peor, es querer justificar la ardidez y querer vender la imagen de orgullo ante la eliminación y el fracaso, con jugadas como las de Javier Hernández y Antonio Briseño, quienes fueron a patear a Valdés de mala leche. Un líder no es el que va y le pega a un rival para demostrar que nadie se burlará de su equipo (porque además ellos mismos se ponen en ridículo), un líder es quien genera armonía y solidaridad en su equipo en busca del fin primario, y eso no existe en Chivas.

Hoy Guadalajara, como dicen, podrá competir y ponerle cara a los poderosos América, Monterrey y hasta a los Tigres, pero eso lo hace cualquier equipo, cualquiera puede tener una tarde de inspiración y meterle huev... en un partido para compartir, lo que no hace cualquiera es saber llevarse una eliminatoria y manejarla, y eso es algo que Fernando Gago todavía no ha mostrado la capacidad de poder hacer y por lo menos en este torneo, no logrará.

Te puede interesar: Dan a conocer el árbitro que pitará el último Chivas vs América de la trilogía