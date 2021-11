“En Cruz Azul o eres campeón o es un fracaso": Rafael Baca

Cruz Azul se enfrenta este domingo a las 7:05 de la noche a Rayados de Monterrey en el Estadio Azteca , el último partido del repechaje. Para los jugadores celestes el objetivo es muy claro: ser bicampeones de la Liga BBVA Mx, pues en un equipo como Cruz Azul no existen medias tintas o se sale campeón o es un total fracaso.

Seguir haciendo historia

“Siempre lo he dicho: que en Cruz Azul se mide con una vara muy alta o eres campeón o es un fracaso, sabemos de la responsabilidad y que el partido de Monterrey es clave. Aquí o le ganamos a Monterrey o es fracaso, luchamos por el bicampeonato que depende de nosotros, de nosotros depende si queremos seguir haciendo historia con cruz azul porque el cuadro lo tenemos”, aseguró Rafael Baca en conferencia de Prensa.

No hay deudas



Además Rafa Baca fue contundente y aclaró el tema de si hay adeudos o no por parte de la directiva hacía los jugadores.

“Si, eso es normal, yo que llevo varios años aquí, Cruz Azul siempre ha sido un equipo muy mediático, siempre salen cosas, sale de todo para distraer a los jugadores”.





















“El tema de los bonos, que quede claro nadie nos debe nada, Cruz Azul siempre nos ha pagado a tiempo, esto es para que los jugadores pierdan el enfoque, para mí lo importante es enfocarnos en lo que tenemos que hacer futbolísticamente, lo importante es el parido contra Monterrey y de ahí es ir paso a paso, el partido de este fin de semana es la prioridad y sabemos que si nos unimos se dará”, agregó Rafa Baca.

Manejo de la presión

El mediocampista de 32 años no se guardó nada y describió cómo se vive la presión dentro del plantel después de haber sido remontados por Pumas en la última jornada de la Liga BBVA MX.

“La verdad que siempre se vive así, lo importante de todo es que cerremos filas, ahora tenemos que hacerlo de la mejor manera, no hay otra forma de poder afrontarlo, uno no tiene que enfocarse en lo que se dice afuera, si tú cómo grupo no te haces fuerte, al final del día los responsables de lo que pase en los partidos son los jugadores y el cuerpo técnico”.