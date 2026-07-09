Cruz Azul: no hay nada seguro y podrían cambiar de estadio para el Apertura 2026

La pesadilla sigue para Cruz Azul alrededor de la búsqueda de una casa que les acoja en lo que el proyecto de su propio estadio se consolida. Y es que cuando estaba completamente resuelto ese asunto, se reportó que hay diferencias considerables con la administración del Estadio Azteca (Banorte por temas de patrocinio). ¿Saldrán del Coloso de Santa Úrsula?

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¿Dónde jugará Cruz Azul en el Apertura 2026?

Era conocido por todos, que Cruz Azul jugaría sus partidos como local del Apertura 2026 en el Estadio Banorte, tal como lo harían América y Atlante. Sin embargo, se indicó que en estos momentos hay fricción entre la institución y la administración actual del inmueble. En ese sentido, existe algo de estrés con los aficionados celestes que han saltado de estadio en estadio en meses recientes.

Según diversos reportes, La Máquina tiene un contrato ya firmado con los encargados del recinto. Este vínculo incluso los unía hasta el 2031, pero de último momento la administración del hoy 3 veces mundialista quiere renegociar algunos aspectos. En ese sentido, estos días serán claves para conseguir un acuerdo que no afecte de nueva cuenta los planes del conjunto azul.

Con esto, sonó que la vuelta a Ciudad de los Deportes sería la opción más viable. Evidentemente quieren mantenerse en la capital y dicho recinto fue donde el equipo estuvo durante muchísimos años. Ante eso, la afición ya dejó sus posturas en redes sociales, recordando que en los últimos meses estuvieron en el Azteca, en Ciudad de los Deportes y hasta en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Ahora toca esperar cómo se resuelve este conflicto.

¿Cuándo debuta Cruz Azul como local en el Apertura 2026?

La Máquina celeste de Cruz Azul tiene presupuestado iniciar su último semestre de Liga BBVA MX como visitante, cuando viaje a San Luis para el duelo de Fecha 1 el próximo viernes 17 de julio de 2026. Y lo que se tenía calendarizado (con lo que significaría el reinicio de actividades en el Estadio Azteca tras el Mundial) era el juego entre los celestes y los camoteros, del martes 21 de julio. Pero ahora se debe esperar algún anuncio tras la información manejada en el seno del equipo.