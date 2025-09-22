Cruz Azul se quedaría sin una de sus joyas; vale menos de 3 millones y en España ya se saborean para contratarlo

Amaury Morales es uno de los jóvenes futbolistas del Cruz Azul que más han llamado la atención en algunos equipos nacionales y extranjeros. El atacante de La Máquina entró a la lista de convocados de Eduardo Arce para el Mundial Sub 20 que inicia el 27 de septiembre. Antes de que se lleve a cabo el torneo, en el Espanyol de Barcelona estarían interesados en los servicios del futbolista. Es uno de los delanteros con más experiencia en el equipo tricolor para el evento del verano y está valuado en 2.5 millones, según Transfermarkt.

Cruz Azul se encuentra en la cima del Apertura 2025. La Máquina es líder general con 23 unidades, producto de siete triunfos, dos empates y cero derrotas. En la Jornada 9 venció a los Bravos de Juárez. Puede presumir ser el único invicto del torneo y tener una importante base de futbolistas de cara al Mundial Sub 20. Algunos medios locales y extranjeros resaltan que el Espanyol de Barcelona va muy encaminado por Morales. También desde Escocia aseguran que el Rangers ya preguntó por él.

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT Amaury Morales es abrazado por el Toro Fernández.

Amaury Morales y su participación en primera con Cruz Azul

Amaury Morales no está registrado ante la Liga BBVA MX, pero sí con la Sub 21. En el Primer Equipo ya tuvo oportunidad de jugar bajo las órdenes de Nicolás Larcamón. En la primera división suma solamente dos encuentros, en los que ha estado dentro de la cancha 11 minutos. Con Vicente Sánchez y Martín Anselmi el canterano llegó a tener más oportunidades.

También fue considerado para el Mundial Sub 20. Es un referente y uno de los titulares de Eduardo Arce, por lo que se espera que para los encuentros ante Brasil, España y Marruecos pueda ayudar al equipo a avanzar de ronda.

Para los especialistas el Grupo A es el sector de la muerte. Cuenta con dos campeones del mundo, una potencia en juveniles como México y un Marruecos que viene creciendo. La mayoría de sus convocados militan en LaLiga de España.