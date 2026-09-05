Cruz Azul recibe una buena y una mala noticia antes de enfrentar a Santos

Cruz Azul prepara su regreso a la actividad en el Apertura 2026 con novedades importantes en su plantilla. A unas horas de enfrentar a Santos Laguna en la Jornada 7, Joel Huiqui comienza a tener mayor claridad sobre los jugadores que podrá utilizar.

Te puede interesar: Cruz Azul toma postura ante el futuro de Willer Ditta en pleno cierre de mercado

La buena noticia para el conjunto celeste está en la defensa. Gonzalo Piovi volvió a entrenar al parejo de sus compañeros después de superar las molestias que habían puesto en duda su participación y apunta a estar disponible para el compromiso del domingo.

Sin embargo, la situación es diferente con Rodolfo Rotondi. Y es que el futbolista argentino continuó realizando trabajo diferenciado durante la preparación del encuentro y se perfila como baja frente a Santos Laguna, aunque será la evolución de sus molestias y la decisión final del cuerpo técnico las que determinen su presencia en la convocatoria.

¡PACHUCA PEGA EN LA FRONTERA! 🔥⚽ Los Tuzos vencen 0-2 a Juárez en la Jornada 7

Erik Lira también está de regreso con Cruz Azul

A las novedades de Piovi y Rotondi se suma uno de los nombres que más atención ha generado durante los últimos días: Erik Lira.

El mediocampista mexicano regresó a las instalaciones de La Noria después de que se frustrara su transferencia al Mónaco durante las últimas horas del mercado europeo.

Lira recibió algunos días de descanso tras lo ocurrido con su posible llegada a la Ligue 1 y finalmente se reencontró con Joel Huiqui este viernes. Sin embargo, su regreso a los entrenamientos no significa necesariamente que vaya a jugar contra Santos.

El seleccionado mexicano estuvo aproximadamente dos semanas fuera del trabajo habitual del equipo y una de las informaciones más recientes apunta a que no tendría actividad este fin de semana debido a que todavía no ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros.

Por ahora, su futuro vuelve a estar ligado a Cruz Azul después de que la operación con Mónaco se derrumbara prácticamente sobre el cierre del mercado.

Te puede interesar: Desde Argentina dicen que Cruz Azul busca a un titular de Boca Junior

Cruz Azul busca su segunda victoria consecutiva

Las novedades llegan en un momento importante para La Máquina.

Cruz Azul viene de derrotar 3-1 a Necaxa y ahora buscará encadenar una segunda victoria cuando reciba a Santos Laguna en la Jornada 7 del Apertura 2026.

El encuentro se disputará este domingo 6 de septiembre, con Huiqui pendiente de las últimas evaluaciones antes de definir la convocatoria definitiva.