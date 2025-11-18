Cruz Azul superó al América y al propio Toluca en este raking: las cifras de ensueño para los aficionados de La Máquina

Cruz Azul no pudo terminar la primera fase del Apertura 2025 como líder, pero está cerrando un gran año de forma general. Probablemente, no ha sido el mejor equipo de la Liga BBVA MX, pues Toluca es el vigente campeón y América ha estado entre los principales equipos mexicanos de la temporada. Sin embargo, un prestigioso ranking colocó a los azules como el mejor club de México en este 2025.

IFFHS coloca a Cruz Azul por encima de Toluca y América en 2025

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS) colocó a Cruz Azul como el mejor equipo mexicano del mundo en la reciente actualización de noviembre de 2025. La institución cementera se encuentra ubicada entre los mejores 100 clubes del planeta, mientras que el resto se quedó fuera. Por otro lado, Cruz Azul buscaría quitarle a uno de los mejores jugadores a Chivas .

@CruzAzul / X Cruz Azul es el mejor equipo de México, según IFFHS

A pesar de que clubes como Monterrey, Tigres, América, Toluca, Pumas y Pachuca estuvieron dentro de los 350 mejores equipos del mundo, fue La Máquina quien se posicionó mejor en el ranking, logrando adueñarse del sitio 74, con 177.25 puntos. Un gesto que premia la consistencia que ha tenido el conjunto cementero este último año.

¿Por qué Cruz Azul es el club mexicano mejor posicionado?

Según reportes, el liderato de Cruz Azul se justifica con la Liga de Campeones de la CONCACAF 2025 obtenida ante Seattle Sounders, torneo que IFFHS toma como parámetro central para evaluar el año de un equipo de la confederación. Este título colocó a La Máquina entre los mejores equipos del mundo, siendo el séptimo que ya ha guardado en sus vitrinas.

Cabe destacar que los azules derrotaron a rivales directos de la Liga BBVA MX durante la conquista continental, eliminando, entre ellos, al América en cuartos de final. Además, la contundente victoria por 5-0 en la final terminó de disparar su clasificación, siendo el equipo mejor rankeado de toda la CONCACAF.

