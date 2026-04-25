La sensible baja que tendrá Cruz Azul para la jornada 17 del Clausura 2026

El conjunto de Cruz Azul busca cerrar de buena forma su participación del torneo regular del Clausura 2026 con una victoria ante Necaxa pero Joel Huiqui, el entrenador interino elegido por el equipo tras la salida de Nicolás Larcamón, tendrá una sensible baja para el partido.

La baja que tendrá Cruz Azul vs Necaxa

Joel Huiqui tendrá que hacer unos cambios en su alineación pues para el encuentro ante Necaxa no podrá contar con la presencia de el defensor Gonzalo Piovi.

El central recibió su quinta amarilla del torneo por lo que tendrá un partido de suspensión que cumplirá en la Jornada 17 del Clausura 2026.

Es por eso que no podrá ser convocado y Huiqui tendrá que moverle en la plantilla. Con su baja podría recibir minutos Amaury García o Jorge Rodarte. De igual forma, podría darle minutos a algun canterano del equipo pues conoce bien la categoria sub-21.

El encuentro de Cruz Azul vs Necaxa se va a disputar este domingo 26 de abril del 2026 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Es el regreso de la Máquina al Estadio Banorte.

Los números de Piovi con Cruz Azul

Gonzalo Piovi había sido titular en los últimos 16 juegos del Clausura 2026. Tendrá su primera falta de minutos ante Necaxa.

Un defensor seguro en el fondo de la máquina, que siempre ha demostrado su calidad con sus pases largos y seguridad al conocer el parado del equipo.

Desde su llegada al equipo, registra un total de 109 juegos disputados en los que ha logrado marcar un gol y siete asistencias con 9076 minutos en el terreno de juego.