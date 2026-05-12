Cruz Azul vs Chivas EN VIVO y GRATIS, semifinal de ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡TREMENDO PLARILLO! Disfruta completamente en vivo el partido entre Cruz Azul vs Chivas correspondiente a las semifinales de ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX desde el Estadio Banorte, en lo que será un trepidante duelo de Liguilla.

Ve EN VIVO Y GRATIS este partido en Azteca 7 por televisión abierta y en el sitio web de aztecadeportes.com, además de la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 7:50 pm tiempo del centro de México este miércoles 13 de abril.

El mítico Banorte será el escenario en donde el Cruz Azul de Joel Huiqui buscarán sacar ventaja en casa ante unas Chivas que fueron el segundo mejor equipo de todo el certamen.