Pumas ya tendría a su primer refuerzo CONFIRMADO para el Clausura 2027 y costaría 5 millones de dólares

A pesar de que aún tiene el foco puesto en clasificar a la Liguilla del Apertura 2026, desde Pumas ya se encuentran planificando lo que será el armado del plantel para el próximo torneo. En gran parte, los buenos resultados del equipo se deben a la eficaz delantera con la que cuenta Esteban Solari, razón que llevaría a tratar de amarrar al primer fichaje para el 2027.

Robert Morales es uno de los jugadores más importantes que tiene la UNAM en ataque, sin embargo, el paraguayo no pertenece de formalmente a Pumas. Cabe recordar que llegó cedido desde Toluca, por lo que deberá regresar al cuadro escarlata una vez finalizado el Apertura 2026. No obstante, el club universitario ya inició gestiones para comprar su ficha.

Pumas prioriza la compra de Robert Morales para el Clausura 2027

De acuerdo a la información que compartió el periodista César Luis Merlo, la directiva de Pumas comenzará con las gestiones para concretar la continuidad de Morales en Pedregal. El futbolista sudamericano llegó a la institución en condición de cedido por un año y, además, su contrato cuenta con una opción de compra.

Según la fuente mencionada, la misma tiene un valor de 5 millones de dólares, aunque Pumas tendrá la posibilidad de pagar dicho monto en diferentes cuotas a lo largo de un periodo determinado. Tanto el cuerpo técnico como la cúpula directiva del club están muy conformes con el rendimiento de Morales, por lo que podría convertirse en el primer refuerzo de los Felinos en 2027.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Robert Morales desde su llegada a Pumas

Desde su llegada a Pumas para el Clausura 2026, Robert Morales ha respondido con goles y regularidad. En su primer torneo, el delantero paraguayo disputó 23 partidos, 22 de ellos como titular, y marcó nueve anotaciones durante los 1,933 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

Para el Apertura 2026, el atacante acumula cuatro goles en 14 encuentros, todos como titular, además de registrar 1,244 minutos de actividad, según las cifras publicadas por César Luis Merlo. De esta manera, suma 13 tantos en 37 compromisos de Liga MX con los universitarios, números que respaldan la intención de la directiva de asegurar su continuidad para el próximo año.