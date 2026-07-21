Cruz Azul vs Puebla: apuestas y simulaciones del partido de HOY 21 de julio

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continúa este martes con otro de los partidos adelantados del calendario. Las apuestas ya tienen un favorito para el Cruz Azul vs Puebla y una simulación de inteligencia artificial anticipa un encuentro con varias emociones en el Estadio Banorte.

Cruz Azul llega con confianza después de remontar un 0-2 para vencer 3-2 al Atlético de San Luis en la Jornada 1. Puebla también inició el torneo con triunfo tras derrotar 1-0 a FC Juárez. Ambos equipos buscarán mantener el paso perfecto en el arranque del campeonato. También se jugará Toluca - Pumas.

|X: Cruz Azul

Apuestas Cruz Azul vs Puebla: quién es favorito para ganar hoy

Las cuotas de una de las casas de apuestas más reconocidas colocan a Cruz Azul como amplio favorito para quedarse con la victoria. Estas son las principales cuotas para el encuentro:

Victoria de Cruz Azul: paga 1.36

Empate: paga 5.40

Triunfo de Puebla: paga 7.50

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El mercado de goles también espera un partido abierto. La opción de “más de 2.5 goles” aparece con una cuota de 1.58, mientras que el “menos de 2.5 goles” paga 2.32.

La Máquina se medirá este sábado 25 de julio ante Toluca para definir al Campeón de Campeones 2026.|Club de Futbol Cruz Azul

En el mercado de "ambos equipos anotan", las probabilidades están completamente equilibradas. Tanto el "Sí" como el "No" tienen una cuota de 1.88.

Simulación Cruz Azul vs Puebla: así terminaría el partido según la IA

La simulación proyecta un partido favorable para los de Joel Huiqui. La IA predice que el resultado será Cruz Azul 3-1 Puebla. Probabilidades estimadas por ChatGPT:

Victoria de Cruz Azul: 72%

Empate: 17%

Victoria de Puebla: 11%

El Club Puebla se impuso por la mínima a los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez para arrancar el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX|Samuel Delgado

La proyección también otorga un 66% de probabilidad de que el encuentro tenga más de 2.5 goles y un 51% de que ambos equipos logren marcar.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs Puebla hoy?

El partido se disputará este martes 21 de julio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte. La Máquina afrontará su primer partido como local del Apertura 2026 en el Estadio Azteca tras todo lo que se habló en la previa.

