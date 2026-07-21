Cruz Azul vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 21 de julio, partido de la Jornada 2 del Apertura 2026; marcador online
Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Cruz Azul vs Puebla de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Este martes 21 de julio del 2026, inicia la actividad de la Jornada 2 del Apertura 2026 y el primer partido del día y de la fecha es el Cruz Azul vs Puebla.
El encuentro se disputará en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.