logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO

Cruz Azul vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 21 de julio, partido de la Jornada 2 del Apertura 2026; marcador online

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Cruz Azul vs Puebla de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Cruz Azul vs Puebla EN VIVO Jornada 2 Apertura 2026

Escrito por: Iván Vilchis

Este martes 21 de julio del 2026, inicia la actividad de la Jornada 2 del Apertura 2026 y el primer partido del día y de la fecha es el Cruz Azul vs Puebla.

El encuentro se disputará en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

Tags relacionados
Cruz Azul Puebla FC
App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo