La impresionante racha que Cruz Azul defenderá ante Pumas en Ciudad Universitaria

Cruz Azul regresará este fin de semana a un estadio que se ha convertido prácticamente en territorio seguro para La Máquina. El conjunto cementero visitará a Pumas en Ciudad Universitaria defendiendo una impresionante racha que se extiende desde hace cuatro años.

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La Máquina acumula 29 partidos consecutivos sin perder en el Estadio Olímpico Universitario, contando encuentros disputados tanto como local como visitante, de acuerdo con los registros publicados por el propio Cruz Azul.

La última derrota celeste en CU ocurrió en 2022, cuando Pumas consiguió una histórica remontada en la Liga de Campeones de Concacaf. Desde entonces, Cruz Azul ha pasado por el inmueble universitario en diferentes circunstancias sin volver a marcharse derrotado.

Cruz Azul conquista CU y vence a Pumas en una Final inolvidable

Cruz Azul tampoco pierde ante Pumas en CU

El dominio reciente también aparece cuando únicamente se toman en cuenta los enfrentamientos contra Universidad.

Cruz Azul registra tres victorias y dos empates en sus últimos cinco prtidos contra Pumas disputados en el Olímpico Universitario. Es decir, La Máquina tampoco ha perdido ninguno de sus cinco encuentros más recientes como visitante frente al conjunto auriazul.

El estadio, además, ocupa un lugar especial en la historia reciente del club. Cruz Azul utilizó Ciudad Universitaria como casa durante parte de su etapa más reciente y fue precisamente en ese escenario donde conquistó La Décima durante el Clausura 2026, agregando otro capítulo a una relación cada vez más particular con el inmueble.

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Ahora regresará, pero nuevamente como visitante. El partido tendrá además implicaciones importantes en la clasificación del Apertura 2026. Cruz Azul necesita recuperar terreno durante la recta final de la fase regular, mientras Pumas buscará aprovechar su condición de local para frenar una racha cementera que ya se extiende durante 29 encuentros.

La Máquina llegará además fortalecida después de la Fecha FIFA. Joel Huiqui recuperará varios futbolistas que estuvieron concentrados con sus selecciones y otros que aprovecharon la pausa para recuperarse físicamente.

Pero más allá del momento de ambos equipos, Cruz Azul tendrá una estadística adicional que defender: cuatro años sin conocer la derrota en Ciudad Universitaria.