OFICIAL: Cruz Azul y Toluca ya tienen FECHA para disputar el Campeón de Campeones 2026

El Cruz Azul de Joel Huiqui ya tiene fecha para disputar su segundo campeonato. La Liga BBVA MX reveló la fecha oficial en el que La Máquina disputará el Campeón de Campeones, en el que se medirá vs Toluca de Antonio Mohamed. Este partido se disputará el sábado 25 de julio en el Dignity Health de Carson, California, en Estados Unidos

Te puede interesar: OFICIAL: El primer refuerzo del América para el Apertura 2026

Este partido marcará el arranque del año futbolístico 2026-2027 y será una oportunidad para que Joel Huiqui extienda su buen momento y pueda conseguir otro campeonato. El rival no será nada fácil, debido a que se medirá vs el Toluca de Antonio Mohamed, que tratará de conseguir otro galardón como timonel de los Diablos Rojos del Toluca, luego de que consiguieran el campeonato en la Concachampions 2026.

¿Cuándo empieza el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?

El Apertura 2026 de la Liga BBVA MX empezará el jueves 16 de julio con el Necaxa vs Atlante, que regresa a la Liga BBVA MX luego de una larga sequía en la Liga de Expansión MX. Ese mismo fin de semana habrá partidos viernes y sábado, en el que destaca el debut del América en cancha del Querétaro en el estadio Corregidora y el estreno del campeón Cruz Azul vs el Atlético de San Luis.

Chivas de Guadalajara, por su parte, tendrá su estreno en el Apertura 2026 el sábado 18 de julio contra el Toluca, en la cancha del estadio Akron y que recientemente habrá recibido su primer Mundial en la edición del 2026.

¿Cuándo es el Juego de Estrellas de la MLS vs Liga BBVA MX?

El Juego de Estrellas de la Liga BBVA MX y la MLS se disputará el próximo miércoles 29 de julio, en el Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. Ahí, un grupo de los mejores futbolistas de la liga mexicana disputará un trofeo contra un selectivo de las estrellas de la MLS.

Se prevé que, como en ediciones pasadas, también haya un concurso de habilidades en el que enfrentará a los mejores jugadores de ambas ligas. Esta dinámica es similar a como lo hacen en ligas como la NFL, NBA, Grandes Ligas, WNBA entre otros torneos.

