OFICIAL: El Comité de Árbitros confirma el error que perjudicó al Real Madrid ante el Atlético

El derbi madrileño, que se llevo a cabo el pasado domingo donde el Atletico de Madrid salió con el triunfo, se sigue jugando fuera del terreno de juego.

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El Comité Técnico de Árbitros (CTA) rompió el silencio a través de su entrega de ‘Tiempo de Revisión’ y reconoció de forma categórica que la durísima acción del atacante del Atlético de Madrid, Kang-in Lee, sobre el centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, debió sancionarse con expulsión directa.

¿Cuál es el reporte del Real Madrid sobre la lesión de Federico Valverde?

La jugada, que desató una fuerte polémica durante el encuentro, dejó secuelas físicas considerables para el conjunto madridista. El reporte del Real Madrid señala que el charrúa Valverde terminó el compromiso sufriendo un esguince de tercer grado en el tobillo, consecuencia del durísimo impacto recibido por el jugador surcoreano.

🚨 | Kang-In Lee didn’t receive not even a yellow for this challenge. 🤯 pic.twitter.com/65L1QmTz4w — Kalshi FC (@KalshiFC) September 20, 2026

A pesar de la dura acción, el silbante principal del partido, Miguel Ángel Ortiz Arias, no mostró ninguna tarjeta a Kang-in Lee en el momento de la falta. Lo que causó aún más indignación en la entidad merengue fue que el VAR tampoco sugirió una revisión en el monitor a pie de campo.

La postura oficial del Comité Técnico de Árbitros

El órgano arbitral, en su análisis posterior, no dejó espacio para las dudas y catalogó la omisión como una falla grave en el protocolo de revisión de video.

“¿Es tarjeta roja la entrada de Kang-in Lee? Kang-in Lee se lanza a cortar un avance de Fede Valverde. Impacto con los tacos en la pierna. Torsión de articulación, riesgo alto de lesión. Tiro libre directo y tarjeta roja. Error claro y manifiesto del árbitro, el VAR debió intervenir”, sentenció de manera contundente el organismo arbitral.

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¿Cuál es la posición del organismo arbitral sobre la jugada entre ‘Cuti’ Romero y Bellingham?

Por otro lado, la entrega de 'Tiempo de Revisión' también abordó otra de las jugadas más comentadas del derbi: el cruce entre Cristian 'Cuti' Romero y el británico Jude Bellingham. A diferencia de la jugada del surcoreano, el CTA matizó este choque al definir la acción del central de la selección argentina sobre el mediocampista inglés como una jugada de “alta carga interpretativa”, respaldando así que el colegiado mantuviera su criterio sobre el césped sin intervención del videoarbitraje

