El caos y la libertad llegan al móvil: NTE abre pre-registros globales y lanza su esperada beta “Co-Ex”

El panorama de los videojuegos móviles ha recibido hoy una sacudida eléctrica. Hotta Studio ha anunciado oficialmente la apertura de los pre-registros para NTE en la App Store y Google Play a nivel mundial. Para acompañar este hito, el estudio ha dado luz verde a la Co-Ex Test, una segunda beta cerrada que permite a los jugadores seleccionados sumergirse en un ecosistema urbano más denso, interactivo y peligroso.

Un mundo donde tus acciones tienen consecuencias

Lo que diferencia a NTE de otros títulos de su clase es la profundidad de sus sistemas sistémicos. En esta nueva fase de pruebas, la Prisión deja de ser un simple menú para convertirse en una zona jugable completa. Los jugadores que sean arrestados tendrán dos opciones: ganarse la libertad mediante créditos por buen comportamiento o arriesgarlo todo en una fuga audaz.

¿GTA de ANIME? Probamos la beta de Neverness to Everness

Esta interactividad se extiende a los ciudadanos de la metrópolis. Atacar a un NPC ya no es un acto vacío; ahora, estos personajes pueden defenderse, huir despavoridos o alertar a las autoridades. Incluso el sistema de moralidad se pone a prueba: si un ciudadano suelta su cartera, el jugador puede elegir entre robar el efectivo o devolverlo a la comisaría para desbloquear logros exclusivos.

Realismo al volante y acción cooperativaLa movilidad también ha recibido una mejora sustancial. El nuevo sistema de vehículos introduce mecánicas de destrucción avanzada: los neumáticos pueden reventar bajo fuego enemigo, los cristales se hacen añicos y los autos pueden explotar en condiciones críticas. Además, se han añadido dos grandes desafíos cooperativos: El Banco y El Hospital, calabozos diseñados para equipos que buscan poner a prueba su coordinación bajo presión.

Vida social y personalización

Para quienes prefieren el estilo de vida digital, NTE presenta innovaciones en la interacción social:

Invitaciones: Los personajes ahora pueden visitar tu casa o acompañarte como copilotos en tus recorridos por la ciudad.

Los personajes ahora pueden visitar tu casa o acompañarte como copilotos en tus recorridos por la ciudad. Sistema de Drones y Selfies: Un robusto modo fotográfico permite capturar clips y fotos con filtros, gestos y expresiones personalizables.

Un robusto modo fotográfico permite capturar clips y fotos con filtros, gestos y expresiones personalizables. Moda: Nuevos atuendos para el protagonista y el personaje de Nanally aseguran que el estilo nunca se pierda en medio del caos.

Con los pre-registros ya activos, la cuenta regresiva para el lanzamiento definitivo ha comenzado. Si buscas una experiencia que mezcle la adrenalina de un simulador de crimen con la estética impecable de Hotta Studio, este es el momento de asegurar tu lugar.