El futuro híbrido ya está aquí: Bethesda y Square Enix conquistan el Nintendo Direct de febrero

El Nintendo Direct de este 5 de febrero ha dejado claro que 2026 será un año histórico para la marca nipona. Con un enfoque total en sus socios third-party, la presentación de 30 minutos no solo alimentó el catálogo de la actual consola, sino que consolidó a la Nintendo Switch 2 como el destino predilecto para los grandes éxitos de la industria.

Los pesos pesados de Bethesda y Square EnixLa gran sorpresa de la jornada vino de la mano de Bethesda. Tras meses de rumores, se confirmó que Indiana Jones and the Great Circle, Fallout 4: Anniversary Edition y el esperado The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered llegarán a la nueva consola híbrida este año. Pero no fue lo único; Square Enix finalmente puso fecha al esperado desembarco de Final Fantasy VII Rebirth, que llegará el 3 de junio de 2026, permitiendo a los fans continuar la odisea de Cloud con un rendimiento optimizado.

Vive las horas iniciales de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection con la demo gratuita en Nintendo Switch 2, disponible pronto.



Además, tus datos de guardado se transferirán cuando el juego completo se lance el 13 de marzo.#NintendoDirect pic.twitter.com/IfzY5Kya8k — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) February 5, 2026

El "Shadowdrop" que nadie esperaba Para los amantes de los desafíos, el anuncio más emocionante fue el lanzamiento inmediato de Hollow Knight: Nintendo Switch 2 Edition. Esta versión mejorada, que ofrece una resolución y tasa de cuadros superior, está disponible desde hoy mismo. Lo mejor de todo es que será gratuita para quienes ya posean el juego original en la primera Switch, un gesto que la comunidad ha recibido entre aplausos mientras aguardan noticias de la expansión Sea of Sorrow para Silksong.

¡Forja tu propio camino!



Disfruta de mayor resolución, mejores tasas de cuadros, efectos adicionales y más en Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition, de @TeamCherryGames, disponible desde hoy. #NintendoDirect pic.twitter.com/sieNS3MhjQ — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) February 5, 2026

Acción, deporte y terror nipónEl evento también sirvió de vitrina para títulos inéditos:

Resident Evil Requiem: Capcom mostró un nuevo gameplay aterrador que permite alternar entre primera y tercera persona.

Capcom mostró un nuevo gameplay aterrador que permite alternar entre primera y tercera persona. Captain Tsubasa II: World Fighters: Los fans del anime podrán disfrutar de la secuela de los "Supercampeones" con más de 110 personajes jugables.

Los fans del anime podrán disfrutar de la secuela de los "Supercampeones" con más de 110 personajes jugables. Pragmata: El misterioso título de ciencia ficción de Capcom finalmente tiene fecha de salida para el 24 de abril.



Con este despliegue de potencia y nostalgia, Nintendo asegura un ecosistema robusto donde los clásicos como Valheim y nuevas apuestas como Orbitals convivirán para ofrecer la experiencia de juego más versátil hasta la fecha.