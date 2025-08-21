Ciclismo: ¿Cuál será la próxima competencia de Isaac del Toro?

El ciclista mexicano Isaac del Toro parece estar guardando fuerzas y preparando cada detalle de cara al Mundial de Ruta de Ruanda, programado para mediados de septiembre.

El joven del UAE Team Emirates, subcampeón del Giro de Italia 2025 y sexto en el ranking mundial de la UCI, no aparece en las listas de salida de varias competencias en las que se esperaba su presencia durante agosto y principios de septiembre.

Aunque su calendario competitivo luce más discreto, todo indica que la estrategia busca tenerlo en el mejor estado físico para afrontar la cita mundialista en Kigali, donde el mexicano intentará superar sus resultados del año pasado: sexto en la ruta y 12º en la contrarreloj individual.

Calendario sin grandes rodadas previas

El pasado domingo, Isaac del Toro terminó en el lugar 42 en la Clásica Hamburgo, en Alemania, una actuación que contrastó con el nivel que mostró en el Giro de Italia.

Después de esa competencia, el tricolor no tomó la salida del Tour Renewi (Países Bajos y Bélgica) ni del Deutschland Tour (Alemania), ambos iniciados el miércoles.

En el caso de la Bretagne Classic Ouest France, a disputarse el 31 de agosto, su escuadra emiratí confirmó participación, pero aún sin anunciar a los pedalistas que estarán en la línea de salida.

La decisión de no incluirlo en la Vuelta a España, tercera gran ronda de la temporada que arranca este sábado, también estaba tomada desde hace semanas por parte de la directiva del UAE Team Emirates. El objetivo, según se interpreta, es evitar un desgaste innecesario antes del Mundial.

Todo el enfoque en Kigali 2025

El listado oficial de otras rodadas de un día en Italia como el GP Industria & Artigianato, Giro della Toscana, Gran Premio città di Peccioli y el Memorial Marco Pantani, todas programadas en la primera quincena de septiembre, tampoco contempla al mexicano.

Isaac del Toro, de apenas 21 años, ha demostrado en este 2025 que puede codearse con los mejores del mundo y ahora tendrá la oportunidad de confirmar su crecimiento en Ruanda, donde el recorrido exigente y la altitud podrían favorecer su estilo agresivo en la montaña.

México estará atento a lo que haga su nueva joya del ciclismo, que buscará escribir una página histórica en Kigali. El 21 de septiembre marcará el inicio de un reto que podría consolidar a Isaac del Toro como referente mundial en este deporte.