Arsenal protagoniza el “robo del siglo”, le gana fichaje a Tottenham

El Arsenal dio un golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes y cerró el acuerdo por Eberechi Eze, mediocampista del Crystal Palace, en una operación que asciende a 67.5 millones de libras (91 millones de dólares).

El movimiento se produjo de manera sorpresiva, ya que hasta la mañana del miércoles todo apuntaba a que el Tottenham, su rival directo en la Premier League, tenía el fichaje prácticamente asegurado.

Eze, de 27 años, se une al club del que es hincha y donde realizó divisiones inferiores, un detalle que añade un tinte romántico a su llegada. El acuerdo contempla 60 millones de libras fijas y 7.5 millones en variables.

Lesión de Havertz aceleró el movimiento

El Arsenal no tenía previsto lanzarse por Eze en este mercado, ya que el club había invertido casi 200 millones de libras en refuerzos y priorizaba salidas.

Además, la continuidad de jóvenes como Ethan Nwaneri estaba asegurada tras su renovación, lo que frenaba nuevos movimientos.

Sin embargo, la lesión de rodilla de Kai Havertz cambió el panorama. El alemán se perdió el entrenamiento abierto en el Emirates Stadium y todo indica que estará fuera por un periodo largo.

Ante este escenario, la directiva y Mikel Arteta decidieron actuar con rapidez y reactivar el interés por Eze, adelantándose así al Tottenham.

El Crystal Palace, por su parte, trató de retener a su jugador al menos hasta el partido de ida de la Conference League contra el Fredrikstad, que se disputará este jueves y que probablemente será el último encuentro de Eze con la camiseta de los Eagles.

Fichaje con sabor especial para Arsenal

El giro en la negociación también tuvo un componente emocional: Eze es aficionado del Arsenal desde niño, y aunque estaba dispuesto a fichar por los Spurs, la irrupción de los Gunners inclinó la balanza a su favor.

Para el Tottenham, la noticia significa otra frustración en el mercado tras perder también a Morgan Gibbs-White, que renovó con el Nottingham Forest en lugar de fichar por el club londinense.

En cambio, el Arsenal se asegura un mediocampista con talento, desequilibrio y gol, alguien que puede cubrir la baja de Havertz y reforzar el sueño de competir por la Premier League y la Champions.

Con este fichaje, los Gunners no solo ganan un jugador clave, sino que le arrebatan a su eterno rival uno de los objetivos más codiciados del verano.