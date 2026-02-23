Estos son los fatídicos terceros partidos para México en las Copas Mundiales

El mito del quinto partido es algo que ha perseguido al combinado tricolor a lo largo de la historia, sin embargo una estadística destaca y muchos no le habían prestado atención. Aunque en un Mundial debes enfrentar a los mejores para trascender, lo ideal es enfrentarte a las potencias lo más lejano del inicio posible. Sin embargo, estos son los resultados de México en los terceros encuentros de las Copas del Mundo.

¿México tiene malos resultados en sus terceros partidos de Mundiales?

El balance general desde iniciado el milenio, indica que los distintos proyectos de selección nacional no han tenido una buena ejecución de la prueba final en la fase de grupos. Regularmente se llega a este encuentro con la posibilidad de conseguir algo positivo y clasificarse primeros de grupo… pero no se logra el objetivo y en octavos de final el rival es sumamente complicado. Aunque la realidad es que las cifras no son tan malas en el ámbito numérico: 3D, 1E y 2V.

Corea-Japón 2002: México vs Italia

Este Mundial es la excepción, pues iniciado el nuevo milenio, México ganó sus primeros dos partidos (Croacia y Ecuador) y aseguró su primer lugar de sector al empatar a un gol con Italia. Lamentablemente la magia se acabó al perder en octavos de final ante los Estados Unidos.

Alemania 2006: Portugal vs México

En esta siguiente oportunidad la prueba era también complicada. El primer juego se ganó ante Irán pero en la segunda fecha se empató ante Angola. Eso obligaba al tricolor a buscar el triunfo que les diera el primer sitio. Sin embargo, con todo y un penal fallado, México cayó 2-1 ante Portugal. Por dicho resultado el cruce en la siguiente ronda fue ante Argentina, para perder con ese mítico golazo de Maxi Rodríguez.

Sudáfrica 2010: México vs Uruguay

El seleccionado azteca igualó ante Sudáfrica en el partido inaugural y posteriormente derrotó a los franceses. Sin embargo, la última fecha fue una guerra ante los uruguayos, que fueron de lo mejor del torneo (cuarto lugar). Ese tercer encuentro terminó 0-1 favorable a los charrúas. En octavos de final de nuevo tocaron los argentinos y tocó irse a descansar desde el cuarto partido.

Brasil 2014: Croacia vs México

Este Mundial fue el primero del milenio donde México ganó su tercer encuentro, aunque Brasil se clasificó en primer lugar por diferencia de goles. Los mexicanos vencieron de manera contundente a Croacia (1-3) para quedar sorteados ante Países Bajos en la ronda de los mejores 16, esto para perder en medio de la polémica del #NoEraPenal.

Rusia 2018: México vs Suecia

Después del histórico triunfo ante Alemania y la victoria ante Corea del Sur, era la oportunidad perfecta para ganar sus tres partidos por primera vez en la historia, pero Suecia dijo que no. Una goleada de 0-3 hizo que México terminara alineado ante Brasil, esto para caer en octavos con un contundente 2-0.

Qatar 2022: Arabia Saudí vs México

Este resultado fue fatídico, pues tras empatar ante Polonia y perder contra Argentina, México venció 1-2 a los asiáticos. Lamentablemente ese resultado hizo que los dirigidos por Gerardo Martino se quedaran fuera en fase de grupos, esto sin ocurrir desde Alemania 1978… 44 años después.