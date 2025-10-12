Estas son las 15 carreras que ganó Isaac del Toro en 2025: ¿cuándo vuelve a competir?

Hace años que ningún mexicano se imponía ante la élite como lo hizo Isaac del Toro durante todo este 2025. Aunque en algunas pruebas llegaba entre los mejores Sub-23, su calidad le hizo competir de tú a tú con las máximas figuras del ciclismo mundial. Con eso, el futuro luce prometedor con un joven de 21 años que hizo ondear en lo más alto la bandera mexicana en los distintos circuitos a lo largo del mundo.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Te puede interesar - ¿Por qué este quinto sitio de Isaac del Toro fue histórico para el ciclismo mexicano?

Te puede interesar - ¿Qué significa que Isaac del Toro haya llevado la Maglia Blanca en el Giro de Italia?

¿Cuáles son las carreras que ganó Isaac del Toro en este 2025?

El “Torito”, como muchos le están llamando de cariño al juvenil mexicano, tuvo una subida de nivel exponencial en este 2025. Cada carrera hizo que la gente le viera como uno de los candidatos a triunfar. Malacostumbró al aficionado mexicano al prácticamente exigirle que se subiera al podio en cada Giro al que llegaba. Por eso, hay una ilusión tremenda para lo que vendrá con él, pues incluso los mejores competidores del circuito lo ven con el potencial suficiente.

Y tras todo lo hecho por Isaac en este 2025, estos son todos los circuitos donde triunfó.

Milano-Torino.

Giro de Italia (Etapa 17).

Vuelta a Austria (Etapa 2).

Vuelta Austria (Etapa 3).

Vuelta a Austria (Etapa 4).

Vuelta a Austria.

Classica Terres De L’Ebre.

Circuito de GETXO.

Vuelta a Burgos.

GP Industria & Artigianato.

Giro Dell’Emilia 2025.

Giro Della Toscana.

Coppa Sabatini.

Trofeo Matteotti.

Gran Piemonte.

¿Cuándo volverá a correr Isaac del Toro?

El 2025 puede ser un parteaguas incluso para el ciclismo mexicano. Por ello la gente está ávida de saber cuándo y dónde seguirán las competencias del hoy bien amado Del Toro. Sin embargo, tras meses de intensa actividad, se acabaron las competiciones para él y reanudaría los circuitos hasta el 2026.

Presumiblemente regresará hasta el Tour de Colombia, el cual concretará sus actividades del 3 al 8 de febrero del siguiente año.