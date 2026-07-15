¿Cuándo empieza la Liga BBVA MX? La fecha exacta del inicio del Torneo Apertura 2026

No hay mal que dure 100 años y por ello, ya nos saboreamos el regreso del futbol mexicano con el inminente inicio del Torneo Apertura 2026. La jornada 1 del certamen nacional iniciará en plena fase definitiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque, ningún partido chocará en horarios, por lo que tenemos futbol asegurado prácticamente todo la semana. Los Rayos del Necaxa abrirán la actividad cuando reciban a unos renovados Potros de Hierro del Atlante en el Estadio Victoria

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Será este jueves 16 de julio en punto de las 7:00 pm cuando los pupilos de Martin Varini se vean las caras con el cuadro azulgrana en suelo hidrocálido en busca de iniciar con el pie derecho sus respectivos semestres. Como no podía ser de otra forma, la marca futbolística número uno del país también hará presencia; el inigualable Viernes Botanero. La frontera norte se vestirá de gala para ser sede del choque entre los Bravos de Juárez y la Franja del Puebla en la que será su primera edición en este torneo.

Jornada 1 - Apertura 2026 Liga MX

Jueves 16 de julio

• Necaxa vs Atlante — 19:00 h (Estadio Victoria)

• Tijuana vs Tigres — 21:10 h (Estadio Caliente)

Viernes 17 de julio

• Atlético San Luis vs Cruz Azul — 19:00 h (Estadio Libertad Financiera)

• León vs Atlas — 19:00 h (Estadio León)

• FC Juárez vs Puebla — 21:00 h (Estadio Olímpico Benito Juárez)

Sábado 18 de julio

• Pumas vs Pachuca — 17:00 h (Estadio Olímpico Universitario)

• Monterrey vs Santos Laguna — 19:05 h (Estadio BBVA)

• Chivas vs Toluca — 19:07 h (Estadio Akron)

• Querétaro vs América — 21:10 h (Estadio Corregidora

Cabe destacar que, no habrá un solo cotejo del Torneo Apertura 2026 el domingo 19 de julio ya que ese día se disputará la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la 1 de la tarde y la podrás vivir por la señal de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y la App de TV Azteca Deportes.

