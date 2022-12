“Cuando fracasas en un objetivo tan importante, duele mucho": Thiago Silva

La Selección de Brasil quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022, perdió en tanda de penales ante una Croacia que supo jugar de manera organizada y tuvo capacidad de respuesta para empatar el marcador cuando fue necesario. Desafortunadamente para jugadores como Thiago Silva, Dani Alves y posiblemente Neymar, podría ser el último Mundial que disputaron.

Brasil era la selección favorita para poder llegar a la final y salir campeona del mundo por sexta vez, pero no tuvieron un buen cierre de partido. En los últimos minutos los empataron y con los ánimos arriba por parte de los croatas terminaron llevándose el pase a Semifinales.

Declaraciones de Thiago Silva

El capitán de la Selección verdeamarela habló al finalizar el partido, y explicó su sentimiento al ser su último mundial.

“Es muy triste, pero así son las cosas, hay que seguir adelante, estoy orgulloso de lo que hicieron todos, pero así es el fútbol. Es difícil encontrar palabras y consolarse, ya he experimentado decepciones en mi vida, cuando fracasas en un objetivo tan importante, duele mucho”.





En su amplia experiencia, sabe lo complicado que es levantarse de fracasos como estos. Pero en esta ocasión es diferente, pues sería su último mundial.

“Tienes que intentar superarlo. Cuando me caía, me levantaba siempre. Ya veremos, quizá no vuelva a tener esta oportunidad”

Por último, el defensor aprovechó para reconocer la calidad y el buen trabajo que hizo Croacia en el enfrentamiento.

“En el fútbol dependes también de lo que haga el otro equipo y nos enfrentamos a un equipo de gran calidad. Quizá podríamos haber sido mejores en algunos momentos, pero no estamos acostumbrados a contraataques tan bien organizados”.





El defensor disputó cuatro partidos como titular, jugando todos los minutos posibles. En el único juego que no participó fue ante Camerún con las rotaciones que hizo el entrenador Tite.

