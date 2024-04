La Fórmula E vuelve a posponer las paradas en pits

La Fórmula E ha evolucionado a pasos agigantados en las 10 temporadas que acumula como competencia en el deporte motor. Cada vez se vuelve más competitiva, más marcas quieren ingresar a ella, y más pilotos de primer nivel protagonizan las carreras.

Como parte de este crecimiento, el campeonato mundial de la FIA también se ha elevado en términos de espectáculo, con reglas estratégicas como el Attack Mode, que obliga a los pilotos a pasar por una línea imaginaria del trazado para aumentar la potencia de su monoplaza.

E-Prix de Misano R7, Temporada 10 de la Formula E | Resumen Completo

Para esta temporada se tenía planeado que los autos ingresaran a pits para realizar una carga rápida, de aproximadamente 30 segundos, que les diera mayor potencia en el asfalto. Sin embargo, todo parece indicar que no veremos esta idea plasmada en las próximas carreras.

“Tal y como está ahora mismo, la tecnología no es lo suficientemente robusta como para que la pongamos en una carrera”, declaró Jeff Dodds, CEO de la Fórmula E, a Motorsport.com. “Lo que nunca vamos a hacer es comprometer una carrera poniendo una tecnología que no está lista, pero estamos tratando de ampliar los límites de la tecnología de carga de baterías. No es algo sencillo de hacer”.

¿Hasta cuándo se podrá usar el Attack Charge?

fiaformulae.com

La mencionada parada en pits lleva como nombre “Attack Charge”, y sustituiría al “Attack Mode”, con el objetivo de que los equipos cuenten con una herramienta estratégica más, que incentive el espectáculo en pista. Hasta el momento sólo se ha probado durante sesiones de prácticas, pero se han encontrado con algunos contratiempos que obliga a la organización recorrer la iniciativa.

“Nunca me disculparé por intentar superar los límites de la tecnología, porque existimos para hacer avanzar la tecnología eléctrica de baterías. No está listo para usarse ahora, así que no la probaremos. ¿Se empleará en algún momento de la temporada? Mi sensación en este momento es que es poco probable. Lanzaremos el Gen3.5 para la próxima temporada, así que tal vez tenga más sentido probarlo al principio de 2025.”, finalizó el dirigente.