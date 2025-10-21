deportes
Nota

Pumas, al borde de la eliminación; ¿qué rivales enfrentará en el cierre del Apertura 2025?

El torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX está próximo a terminar, por lo que aquí conocerás todos y cada uno de los rivales que le restan a Pumas.

pumas-borde-eliminacion-rivales-cierre-apertura-2025.jpg
X: Pumas
Alan Chávez - Marktube
Liga MX
El empate de Pumas en la cancha del BBVA Bancomer hizo que el cuadro universitario aún dependiera de sí mismo para acceder a la Liguilla del Apertura 2025 a través de la reclasificación, aunque vale decir que el cierre de temporada regular para ellos no será tan fácil como se tenía previsto.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Rayados no pudo desconectar la defensiva de Pumas, por lo que igualó en su cancha ante el cuadro de Efraín Juárez. A falta de solo unos compromisos para terminar la temporada regular, Pumas necesita ya no perder puntos si lo que quiere es clasificar a una Liguilla más en su historia.

¿A qué rivales enfrentará Pumas en el cierre del Apertura 2025?

Después de disputar la Jornada 13 del Apertura 2025, a Pumas, como al resto de equipos, le restan cuatro juegos más de temporada regular, mismos que se distribuyen de la siguiente forma: dos como local y dos como visitante. Sus rivales son San Luis, León, Tijuana y Cruz Azul.

Con 12 puntos aún por disputarse, y teniendo en cuenta que Pumas suma 14 unidades en el torneo, el cuadro universitario ya no puede dejarse más puntos en casa, lugar en donde se medirá a San Luis y Xolos. Eso sí, vale mencionar que, a diferencia de otros torneos, esta campaña los del Pedregal han sufrido tropiezos importantes estando ante su gente.

¿Cuándo y a qué hora serán los próximos partidos de Pumas?

  • Pumas vs Atlético de San Luis | Miércoles 22 de octubre | 21:00 horas.
  • León vs Pumas | Sábado 25 de octubre | 19:00 horas.
  • Pumas vs Xolos de Tijuana | Domingo 2 de noviembre | 12:00 horas.
  • Cruz Azul vs Pumas | Sábado 8 de noviembre | 21:05 horas.

¿Qué bajas tiene Pumas para su próximo partido?

Además de no contar con Memote Martínez debido a la operación que lo alejará de las canchas durante el resto del torneo, Pumas tampoco podrá contar con José Juan Macías , quien salió lesionado en el último compromiso del club. Pese a esto, Efraín Juárez ya estará de regreso después de cumplir su doble sanción.

Los 4 Grandes
Pumas
