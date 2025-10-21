Pumas, al borde de la eliminación; ¿qué rivales enfrentará en el cierre del Apertura 2025?

El empate de Pumas en la cancha del BBVA Bancomer hizo que el cuadro universitario aún dependiera de sí mismo para acceder a la Liguilla del Apertura 2025 a través de la reclasificación, aunque vale decir que el cierre de temporada regular para ellos no será tan fácil como se tenía previsto.

Rayados no pudo desconectar la defensiva de Pumas, por lo que igualó en su cancha ante el cuadro de Efraín Juárez. A falta de solo unos compromisos para terminar la temporada regular, Pumas necesita ya no perder puntos si lo que quiere es clasificar a una Liguilla más en su historia.

¿A qué rivales enfrentará Pumas en el cierre del Apertura 2025?

Después de disputar la Jornada 13 del Apertura 2025, a Pumas, como al resto de equipos, le restan cuatro juegos más de temporada regular, mismos que se distribuyen de la siguiente forma: dos como local y dos como visitante. Sus rivales son San Luis, León, Tijuana y Cruz Azul.

Con 12 puntos aún por disputarse, y teniendo en cuenta que Pumas suma 14 unidades en el torneo, el cuadro universitario ya no puede dejarse más puntos en casa, lugar en donde se medirá a San Luis y Xolos. Eso sí, vale mencionar que, a diferencia de otros torneos, esta campaña los del Pedregal han sufrido tropiezos importantes estando ante su gente.

¿Cuándo y a qué hora serán los próximos partidos de Pumas?

Pumas vs Atlético de San Luis | Miércoles 22 de octubre | 21:00 horas.

León vs Pumas | Sábado 25 de octubre | 19:00 horas.

Pumas vs Xolos de Tijuana | Domingo 2 de noviembre | 12:00 horas.

Cruz Azul vs Pumas | Sábado 8 de noviembre | 21:05 horas.

¿Qué bajas tiene Pumas para su próximo partido?

Además de no contar con Memote Martínez debido a la operación que lo alejará de las canchas durante el resto del torneo, Pumas tampoco podrá contar con José Juan Macías , quien salió lesionado en el último compromiso del club. Pese a esto, Efraín Juárez ya estará de regreso después de cumplir su doble sanción.