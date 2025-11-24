¿Cuándo juega Chivas vs Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2025?

Ya es oficial las fechas y horarios de los partidos de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y el duelo más esperados de la Liguilla entre Cruz Azul y Chivas se jugarán el jueves y domingo.

RESUMEN: FC Juárez 2-1 Pachuca | Play-In Apertura 2025

Partido de Ida: Chivas vs Cruz Azul

El encuentro de ida se disputará el jueves 26 de noviembre en el Estadio Akron, casa de las Chivas, con inicio programado a las 20:07 horas. Será el primer duelo de esta llave, donde Guadalajara buscará aprovechar estar en casa y el impulso de su afición para tomar ventaja. El conjunto dirigido por Gabriel Milito cerró la fase regular en la sexta posición, con un cierre importante con siete triunfos en sus últimos ocho partidos que lo consolidó como uno de los rivales más peligrosos de la Liguilla.

Partido de Vuelta: Cruz Azul vs Chivas

La vuelta se jugará en el Estadio Olímpico Universitario el domingo 30 de noviembre, a las 19:00 horas, escenario que Cruz Azul eligió como sede temporal para este Apertura 2025. La Máquina, bajo el mando de Nicolás Larcamón, terminó en el tercer lugar de la tabla y llega con la etiqueta de favorito, respaldado por una ofensiva dinámica y una defensa sólida que lo convirtieron en uno de los equipos más regulares del torneo.

También te puede interesar:



Este enfrentamiento revive una rivalidad con antecedentes históricos en Liguilla . Desde los torneos cortos, Chivas y Cruz Azul se han cruzado en tres ocasiones previas, con saldo favorable para el Rebaño Sagrado. Ahora, en el Apertura 2025, la historia se escribe de nuevo con dos planteles que son de mayor afición en México, y que además cuentan con figuras recién convocadas a la Selección Mexicana, como Armando ‘La Hormiga’ González y Erick Lira, quienes llegan motivados tras su participación en la Fecha FIFA de noviembre.

El balón rodará primero en Guadalajara y se definirá en la Ciudad de México. La mesa está puesta para que Chivas y Cruz Azul escriban otro capítulo inolvidable en la historia del futbol mexicano.

